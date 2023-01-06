Широков считает, что «Торпедо» вылетит из РПЛ: «С 6 очками не выползают. Они точно вернутся в Первую лигу»
Роман Широков оценил шансы «Торпедо» сохранить прописку в Мир РПЛ.
После 17 туров черно-белые с 6 очками замыкают таблицу турнира.
«Торпедо» будет сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают. Будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу.
Борьба будет между «Химками» и «Факелом». По «Локомотиву» трудно сказать: у них хорошая команда, хорошие футболисты, но эти же футболисты идут на 14-м месте. Если не заладится, то они могут находиться там же вместе с «Факелом» и «Химками». Возможно, еще «Пари НН», — сказал экс-игрок сборной России.
Кстати,может привлечь инвестора их на финансирование россиян мобилизованых? А, Терюшков? Клуб можно и закрывать,от него толка ноль.