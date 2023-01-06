Широков считает, что «Торпедо» вылетит из РПЛ: «С 6 очками не выползают. Они точно вернутся в Первую лигу»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Футбол

Роман Широков оценил шансы «Торпедо» сохранить прописку в Мир РПЛ.

После 17 туров черно-белые с 6 очками замыкают таблицу турнира.

«Торпедо» будет сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают. Будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу.

Борьба будет между «Химками» и «Факелом». По «Локомотиву» трудно сказать: у них хорошая команда, хорошие футболисты, но эти же футболисты идут на 14-м месте. Если не заладится, то они могут находиться там же вместе с «Факелом» и «Химками». Возможно, еще «Пари НН», — сказал экс-игрок сборной России.

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6 комментариев

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Странно, что Торпедо в середине первого круга не пробовало усилить игру. Как-то без вариантов сникли. Такие традиции, школа... непонятно все это.
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Amalfitano
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Ответ Злобный Конь
Химки недоразумение,пусть вместе с Терюшковым и Гогниевым отправятся на расформирование. Кстати,может привлечь инвестора их на финансирование россиян мобилизованых? А, Терюшков? Клуб можно и закрывать,от него толка ноль.
Не, ФНЛ для Химок это программа минимум. Им обязательно надо дойти до первенста МО. Они в этом сезоне наработали на все круги ада.
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Андоррский почтальон
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С детства за Торпедо, но, к сожалению, он прав.
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Злобный Конь
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Химки недоразумение,пусть вместе с Терюшковым и Гогниевым отправятся на расформирование.
Кстати,может привлечь инвестора их на финансирование россиян мобилизованых? А, Терюшков? Клуб можно и закрывать,от него толка ноль.
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samarskij-kuzmich
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В 30 туре будет супер-дерби Торпедо-Локомотив в котором Торпедо возможно проявит характер и заберёт с собой в Первую лигу Локомотив. Ну, а Химки сами по себе пойдут туда. Без помощи Торпедо. Это было бы замечательно - вылет Торпедо, Химок и Локомотива. Минус три московских клуба в РПЛ. Красота. А Пиняев вернётся в Крылья ))
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Мосгорсуд
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На счёт Торпедо согласен, и всё идёт к тому, что и Химки с собой заберут, а вот за переходные игры, борьба нешуточная будет
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