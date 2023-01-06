Широков считает, что «Торпедо» вылетит из РПЛ: «С 6 очками не выползают. Они точно вернутся в Первую лигу»

оценил шансы «Торпедо» сохранить прописку в Мир .

После 17 туров черно-белые с 6 очками замыкают таблицу турнира.

« » будет сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают. Будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу.

Борьба будет между «Химками» и «Факелом». По «Локомотиву» трудно сказать: у них хорошая команда, хорошие футболисты, но эти же футболисты идут на 14-м месте. Если не заладится, то они могут находиться там же вместе с «Факелом» и «Химками». Возможно, еще «Пари НН», — сказал экс-игрок сборной России.