«Торпедо» хочет купить Панченко, но тульский «Арсенал» не намерен его отпускать

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«Торпедо» хочет купить Кирилла Панченко у тульского «Арсенала».

По данным «РБ Спорт», московский клуб хочет усилить атаку перед возобновлением розыгрыша чемпионата России, и 33-летний форвард входит в список вариантов.

Не факт, что «Арсенал» с легкостью отпустит Панченко. Тульский клуб хочет сохранить костяк команды, чтобы побороться за выход в Мир РПЛ по итогам этого сезона.

В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей в составе «Арсенала», забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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