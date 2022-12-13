«Торпедо» хочет купить Панченко, но тульский «Арсенал» не намерен его отпускать
«Торпедо» хочет купить Кирилла Панченко у тульского «Арсенала».
По данным «РБ Спорт», московский клуб хочет усилить атаку перед возобновлением розыгрыша чемпионата России, и 33-летний форвард входит в список вариантов.
Не факт, что «Арсенал» с легкостью отпустит Панченко. Тульский клуб хочет сохранить костяк команды, чтобы побороться за выход в Мир РПЛ по итогам этого сезона.
В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей в составе «Арсенала», забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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