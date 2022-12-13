«Торпедо» хочет купить Панченко, но тульский «Арсенал» не намерен его отпускать

хочет купить у тульского .

По данным «РБ Спорт», московский клуб хочет усилить атаку перед возобновлением розыгрыша чемпионата России, и 33-летний форвард входит в список вариантов.

Не факт, что «Арсенал» с легкостью отпустит Панченко. Тульский клуб хочет сохранить костяк команды, чтобы побороться за выход в Мир по итогам этого сезона.

В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей в составе «Арсенала», забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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