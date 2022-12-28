«Торпедо» ведет переговоры по Ломовицкому. Хавбек «Рубина» в аренде в «Химках» до конца сезона
«Торпедо» намерено подписать хавбека Александра Ломовицкого.
Черно-белые уже ведут переговоры о трансфере 24-летнего игрока.
В июле «Рубин» отдал Ломовицкого в аренду «Химкам» до конца сезона.
В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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