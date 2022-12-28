«Торпедо» ведет переговоры по Ломовицкому. Хавбек «Рубина» в аренде в «Химках» до конца сезона

Теги Химки Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Торпедо Александр Ломовицкий Футбол

«Торпедо» намерено подписать хавбека Александра Ломовицкого.

Черно-белые уже ведут переговоры о трансфере 24-летнего игрока.

В июле «Рубин» отдал Ломовицкого в аренду «Химкам» до конца сезона.

В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Алексей Прядко
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Ломовицкий второй дядюн по игре
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T622222
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Я думал ему под 28 лет, а он такой молодой еще
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d.xoxlov
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Не, ну так точно в РПЛ останемся💪🏻
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