Гендиректор «Балтики»: «Пойдем в РПЛ по пути «Оренбурга», а не «Факела» и «Торпедо», надеюсь»

Гендиректор «Балтики» надеется на успешное выступление в Мир в случае выхода из лиги.

– Нет опасения, что в случае успешного завершения чемпионата вы окажетесь в ситуации «Факела» или « » и не будете показывать те результаты, которые были в Первой лиге?

– Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок.

У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если все же выйдем в Премьер-лигу. Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути « », чем по пути « » и «Торпедо», – сказал Кирилл Волженкин.

После 20 туров калининградцы лидируют в таблице Первой лиги, опережая идущую второй «Аланию» на 3 очка.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ