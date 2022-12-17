Гендиректор «Балтики»: «Пойдем в РПЛ по пути «Оренбурга», а не «Факела» и «Торпедо», надеюсь»

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Гендиректор «Балтики» надеется на успешное выступление в Мир РПЛ в случае выхода из Первой лиги.

– Нет опасения, что в случае успешного завершения чемпионата вы окажетесь в ситуации «Факела» или «Торпедо» и не будете показывать те результаты, которые были в Первой лиге?

– Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок.

У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если все же выйдем в Премьер-лигу. Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути «Оренбурга», чем по пути «Факела» и «Торпедо», – сказал Кирилл Волженкин.

После 20 туров калининградцы лидируют в таблице Первой лиги, опережая идущую второй «Аланию» на 3 очка.

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