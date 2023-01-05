Романцев об РФС в Азии: «Ошибочное решение, Россию там особо не ждут. Лучшие команды, смотрибельность – все в Европе»

выступил против перехода в Азию.

«Мы сейчас думаем, что пойдем в Азию, нас там ждут, мы там всех разорвем. Но вы посмотрите на команды, которые приезжают от Азиатской конфедерации. Что, плохая Корея? Плохая Япония? Там есть свои лидеры. Они тоже хотят играть на чемпионате мира.

Россию там особо не ждут. Зачем им нужен конкурент, который тоже будет претендовать на самые высокие места? Разговоры разговорами, но, мне кажется, нас там особо не ждут. Нельзя идти туда, думая, что мы всех порвем.

Какие аргументы в пользу этого перехода? Играть в квалификации? А обратно вернуться? Все стремятся играть в Европе. Лучшие игроки выступают там. Команды лучшие в Европе. Смотрибельность, зрители – все там.

Зачем форсировать? Лучше подождать год-два. Мы только в Азиатскую конфедерацию будем столько оформляться. Ни одного аргумента в пользу перехода в Азию лично я не вижу. Это будет ошибочное решение», – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России в эфире Первого канала.

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