Романцев об РФС в Азии: «Ошибочное решение, Россию там особо не ждут. Лучшие команды, смотрибельность – все в Европе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Олег Романцев Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Олег Романцев выступил против перехода РФС в Азию.

«Мы сейчас думаем, что пойдем в Азию, нас там ждут, мы там всех разорвем. Но вы посмотрите на команды, которые приезжают от Азиатской конфедерации. Что, плохая Корея? Плохая Япония? Там есть свои лидеры. Они тоже хотят играть на чемпионате мира.

Россию там особо не ждут. Зачем им нужен конкурент, который тоже будет претендовать на самые высокие места? Разговоры разговорами, но, мне кажется, нас там особо не ждут. Нельзя идти туда, думая, что мы всех порвем.

Какие аргументы в пользу этого перехода? Играть в квалификации? А обратно вернуться? Все стремятся играть в Европе. Лучшие игроки выступают там. Команды лучшие в Европе. Смотрибельность, зрители – все там.

Зачем форсировать? Лучше подождать год-два. Мы только в Азиатскую конфедерацию будем столько оформляться. Ни одного аргумента в пользу перехода в Азию лично я не вижу. Это будет ошибочное решение», – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России в эфире Первого канала.

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12 комментариев

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Hong Kil
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Ждуны конечно недалекие люди. Смотрибельность - ахахах
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Мирзоанис Якубов
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Ответ 44ndfwwgbr
Всё верно, но есть один нюанс - а в Европе нас ждут?
Нас не ждёт никто, кроме Северной Кореи, Беларуси и Эритреи.
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s_h_a_m_a_n
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Нас пока нигде нигде не ждут.
Хоть в Антарктиде.
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Пилипенко Дмитрий
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Такой цирк, скоро создадут лигу народных республик 🤣
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deimon7.7
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Для рабочего класса объясню на примере) На производстве вы набили лицо сотруднику-соседу, остальные коллеги с Вами работать отказываются. Вы просите о переводе в другой отдел, например, в логистику. Кладовщики с вами общаются нормально, но тоже не все. Что же будет делать директор производства?)
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Арсений Элин
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Олег Иванович прав!
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savik-A.M.
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Ответ 44ndfwwgbr
Всё верно, но есть один нюанс - а в Европе нас ждут?
А в Азии ? Кто решил что там ждут ?
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Goatmesssi
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Для кого конкурент для клубов местной ЛЧ за борьбу в 5млн. Или за места ЧМ которых станет больше?
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Goatmesssi
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Ответ 44ndfwwgbr
Всё верно, но есть один нюанс - а в Европе нас ждут?
нет
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44ndfwwgbr
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Всё верно, но есть один нюанс - а в Европе нас ждут?
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Вадим Григорьев
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Ответ mjordan
А говорят - алкаш...
Мы вообще о тебе первый раз слышим. Как мы такое можем о тебе говорить...
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mjordan
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А говорят - алкаш...
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