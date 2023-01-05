Неманя Видич: «В «МЮ» мы выпивали, только когда праздновали трофеи. Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься»
Неманя Видич рассказал, когда игроки «Манчестер Юнайтед» выпивали вместе.
«Единственные случаи, когда мы выпивали в «Юнайтед», – это когда праздновали завоевание трофеев.
Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься», – сказал бывший защитник манкунианцев.
Серб выступал за «Юнайтед» с 2006 по 2014 год. За это время он выиграл с клубом 15 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов АПЛ.
Но если скажет, то прекрасно)
Прекрасные годы провел в МЮ, хотя когда его брали в зимнее трансферное окно вместе с Эвра (кажется, в сезоне 2005-2006) было много скептиков. А оно вон как все получилось.