Неманя Видич: «В «МЮ» мы выпивали, только когда праздновали трофеи. Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься»

рассказал, когда игроки « » выпивали вместе.

«Единственные случаи, когда мы выпивали в «Юнайтед», – это когда праздновали завоевание трофеев.

Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься», – сказал бывший защитник манкунианцев.

Серб выступал за «Юнайтед» с 2006 по 2014 год. За это время он выиграл с клубом 15 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов .