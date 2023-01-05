Неманя Видич: «В «МЮ» мы выпивали, только когда праздновали трофеи. Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься»

Теги Манчестер Юнайтед Неманя Видич премьер-лига Англия алкоголь и спорт Футбол

Неманя Видич рассказал, когда игроки «Манчестер Юнайтед» выпивали вместе. 

«Единственные случаи, когда мы выпивали в «Юнайтед», – это когда праздновали завоевание трофеев.

Так что мы довольно много пили вместе, если вдуматься», – сказал бывший защитник манкунианцев. 

Серб выступал за «Юнайтед» с 2006 по 2014 год. За это время он выиграл с клубом 15 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов АПЛ.

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17 комментариев

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AC.Milan.Fan
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А сейчас игроки МЮ уже давно ходят трезвые 🤭
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Velirpa
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великий спартаковец, поднявший Маню с коленцев.
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Зизуха
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Спартаковская закалка
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Nikolay Stavrogin
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Среди ветеранов МЮ Видич говорит редко)
Но если скажет, то прекрасно)
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Добрый Ретроград
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Ответ Мендеш Райола
Игроки МЮ за последние 6 лет пьют только водичку)
вОдичку
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Великий Алонсо
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Видич в МЮ > вся карьера Лео Пепси
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Kiryl Olshewski
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Пили они, а похмелье у нынешних
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DolJun
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Ответ damondiamond
Мартинес = Видич
магваер = фердинанд
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Тиджани Бабангида
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«Мастерство не пропьёшь»(с)
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MikhaL
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И имели на это полное право.
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Угараю_с_вас
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Ответ damondiamond
Мартинес = Видич
Мартинесу очень далеко до Видича
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QWertY
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Ответ А. Мостовой
скажите спасибо Ховарду Уэббу
Ховард Уэбб красава!
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Мендеш Райола
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Игроки МЮ за последние 6 лет пьют только водичку)
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damondiamond
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Мартинес = Видич
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DolJun
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главный инсайд - был ли уэбб на всех вечеринках или его иногда подменял клаттенбург?
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Artem Vuatkin
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Классно сказал:)
Прекрасные годы провел в МЮ, хотя когда его брали в зимнее трансферное окно вместе с Эвра (кажется, в сезоне 2005-2006) было много скептиков. А оно вон как все получилось.
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А. Мостовой
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скажите спасибо Ховарду Уэббу
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