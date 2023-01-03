«Арсенал» предложил «Шахтеру» за Мудрика 50 млн евро и бонусы. «Челси» вмешается, если трансфер сорвется

Стали известны подробности предложения « » по .

Ранее стало известно, что улучшенное предложение «канониров» со всеми бонусами составляет 70 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в эту сумму включены 50 млн евро гарантированных выплат, остальное – бонусы. Сейчас клубы ведут прямые переговоры о трансфере.

Если трансфер украинца сорвется, в дело намерен вмешаться « ».

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.