«Арсенал» предложил «Шахтеру» за Мудрика 50 млн евро и бонусы. «Челси» вмешается, если трансфер сорвется
Стали известны подробности предложения «Арсенала» по Михаилу Мудрику.
Ранее стало известно, что улучшенное предложение «канониров» со всеми бонусами составляет 70 млн евро.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в эту сумму включены 50 млн евро гарантированных выплат, остальное – бонусы. Сейчас клубы ведут прямые переговоры о трансфере.
Если трансфер украинца сорвется, в дело намерен вмешаться «Челси».
В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
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