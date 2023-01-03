«Арсенал» предложил «Шахтеру» за Мудрика 50 млн евро и бонусы. «Челси» вмешается, если трансфер сорвется

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

Стали известны подробности предложения «Арсенала» по Михаилу Мудрику.

Ранее стало известно, что улучшенное предложение «канониров» со всеми бонусами составляет 70 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в эту сумму включены 50 млн евро гарантированных выплат, остальное – бонусы. Сейчас клубы ведут прямые переговоры о трансфере.

Если трансфер украинца сорвется, в дело намерен вмешаться «Челси».

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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33 комментария

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AR Hongover
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Ответ Wekil Halylow
Челси как будто сошёл сума хотят всех
Почему с ума сошёл? Они укрепляются под нового тренера. Плюс тот же Энцо куплен не просто так. Канте не вывозит, Жорж хочет в Италию
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Said Aliyev
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Арсеналу нужен игрок типа Эванилсона из Порту, они хотят ещё одного Мартинелли? Или Мартинелли продадут Барсе, Ювентусу?
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t0ni12
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Ответ Madcomposer
Не понимаю, на кой он сейчас. За такие деньги под Мартинелли с Сакой сидеть. На замену Жезусу он вряд ли тянет, под это уж лучше Морату брать, такого же типажа игрок.
Морату? Да боже упаси от этого полена.
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Фёдор Кузнецов
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50 уже более менее если нет больших бонусов, но я так и не пойму зачем Арсеналу игрок дублирующий позицию Мартинелли за 50+ миллионов
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Madcomposer
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Ответ Александр Сучков
Мартинелли начинал ЦФ и именно он станет заменой Жезусу, а Мудрик на фланг
Это очень сомнительно, тк ему как раз лучше на фланге.
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AMORR 987
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Челси пусть Захаряна покупают, а Арсенал купит Мудрика!
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Джейме Ланнистер
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По нарезкам похож на Бейла молодого. Но, по нарезкам и Нельсон не уступает Неймару.
Похоже Смит-Роу сделают ЦП вместо Джака, как сделали из Эдегора.
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Джейме Ланнистер
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Пусть Кронке не пожадничает как всегда и возьмет его и Феликса в аренду. Такой шанс на титул даже у пикового Арсенала не было.
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Александр Сучков
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Ответ Madcomposer
Не понимаю, на кой он сейчас. За такие деньги под Мартинелли с Сакой сидеть. На замену Жезусу он вряд ли тянет, под это уж лучше Морату брать, такого же типажа игрок.
Мартинелли начинал ЦФ и именно он станет заменой Жезусу, а Мудрик на фланг
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Александр Сучков
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Ответ Wekil Halylow
Через два дня ему 22.
ну так через одного всем 21, остальным 22
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Donald J. Trump
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Ответ Wekil Halylow
Челси как будто сошёл сума хотят всех
Челси вернул себе 2004-2006 года, когда они скупали все что блестит.
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Wekil Halylow
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Ответ Alar Asus
Мне кажется Челси не вывезет два крупных трансфера в это окно. Подписали Энцо с Бенфики за 127 млн, навряд ли смогут и Мудрика осилить за 70 млн
Челси как будто сошёл сума хотят всех
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Виктор Крымов
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В АПЛ новые обязательства - Приюти беженца.
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Alar Asus
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Ответ Wekil Halylow
Челси тут исползует для давления на Арсенал если этот сумме откажет то Арсеналу перейти других кандидатов . За Мудрика 80 никто не предложит.
Мне кажется Челси не вывезет два крупных трансфера в это окно. Подписали Энцо с Бенфики за 127 млн, навряд ли смогут и Мудрика осилить за 70 млн
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Madcomposer
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Не понимаю, на кой он сейчас. За такие деньги под Мартинелли с Сакой сидеть. На замену Жезусу он вряд ли тянет, под это уж лучше Морату брать, такого же типажа игрок.
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Malcolm
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Челси не конкурент. Мудрик на то и мудрый, чтобы не идти в середняк, лучше взять титул АПЛ.
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kk.abb
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В 2 раза больше его реальной стоимости.
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Wekil Halylow
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Ответ Said Aliyev
Хорошая цена, неужели кто-то даст больше?
Это последная предложения если откажет погубит пацана карйеру
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Wekil Halylow
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Ответ Сергей MiKi3iP
Уже даже больше хочется посмотреть на него в Челси
Почему?
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Said Aliyev
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Хорошая цена, неужели кто-то даст больше?
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Wekil Halylow
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Ответ Виьалий
Если зайдет в Арсенал, сдается мне будет весело! 21 год парню, а там через одного все такие. Ой, пошумят!!!
Через два дня ему 22.
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Сергей MiKi3iP
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Уже даже больше хочется посмотреть на него в Челси
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NottinghamForest79
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ЗА 60 И ДОГОВОРЯТСЯ
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Виьалий
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Если зайдет в Арсенал, сдается мне будет весело! 21 год парню, а там через одного все такие. Ой, пошумят!!!
+8
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Wekil Halylow
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Челси тут исползует для давления на Арсенал если этот сумме откажет то Арсеналу перейти других кандидатов . За Мудрика 80 никто не предложит.
+14
-4
+10
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