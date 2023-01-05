Кике Сетьен: «Модрич – это игрок, которым я хотел бы быть, я им восхищаюсь. Лука видит все на секунду раньше, чем все остальные»

Главный тренер « » оценил состав « ».

Команды встретятся в рамках 16-го тура . Матч состоится 7 января.

«Это футболисты исключительного уровня, которые на протяжении многих лет демонстрируют, что они великие игроки, и именно поэтому они играют в мадридском «Реале».

В «Мадриде» есть выдающиеся игроки на всех позициях. Правда в том, что Модрич – это игрок, которым я хотел бы быть, футболист, который видит футбол очень ясно и обладает многими качествами. Независимо от того, сколько ему лет, он всегда играет на самом высоком уровне.

Есть также экстраординарный Кросс, к которому они добавили нескольких молодых игроков с очень высоким потенциалом с точки зрения их качеств и физики.

Несомненно, Модрич является таким игроком, потому что он на шаг впереди, и он интуитивно понимает, что должно произойти, раньше, чем кто-либо другой. Еще до того, как мяч прилетает к нему, у него уже есть представление о пространстве и движениях каждого игрока. Он видит все на секунду раньше, чем все остальные.

Это качество, которое совершенствуется со временем, хотя я думаю, что Модрич уже обладал им с рождения. Это то, что должно быть сразу, и у это было с самого раннего возраста.

Он футболист, которым я восхищаюсь, мне нравится наблюдать за его игрой, и для таких людей, как я, которым нравятся такие футболисты, наблюдать за ними – одно удовольствие», – сказал Сетьен.