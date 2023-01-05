Кике Сетьен: «Модрич – это игрок, которым я хотел бы быть, я им восхищаюсь. Лука видит все на секунду раньше, чем все остальные»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен оценил состав «Реала». 

Команды встретятся в рамках 16-го тура Ла Лиги. Матч состоится 7 января.

«Это футболисты исключительного уровня, которые на протяжении многих лет демонстрируют, что они великие игроки, и именно поэтому они играют в мадридском «Реале».

В «Мадриде» есть выдающиеся игроки на всех позициях. Правда в том, что Модрич – это игрок, которым я хотел бы быть, футболист, который видит футбол очень ясно и обладает многими качествами. Независимо от того, сколько ему лет, он всегда играет на самом высоком уровне.

Есть также экстраординарный Кросс, к которому они добавили нескольких молодых игроков с очень высоким потенциалом с точки зрения их качеств и физики.

Несомненно, Модрич является таким игроком, потому что он на шаг впереди, и он интуитивно понимает, что должно произойти, раньше, чем кто-либо другой. Еще до того, как мяч прилетает к нему, у него уже есть представление о пространстве и движениях каждого игрока. Он видит все на секунду раньше, чем все остальные.

Это качество, которое совершенствуется со временем, хотя я думаю, что Модрич уже обладал им с рождения. Это то, что должно быть сразу, и у Модрича это было с самого раннего возраста.

Он футболист, которым я восхищаюсь, мне нравится наблюдать за его игрой, и для таких людей, как я, которым нравятся такие футболисты, наблюдать за ними – одно удовольствие», – сказал Сетьен. 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня, Лука, как шахматист, думает на несколько ходов вперёд. Образцовый игрок и человек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Аль-Насра
Модрич в 37 обладатель ЛЧ и бронзы ЧМ Криштиану в 37-Роналду
Криштиану в 37 - Аль-Наср
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Аль-Насра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Модрич в 37 обладатель ЛЧ и бронзы ЧМ
Криштиану в 37-Роналду
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данияр Жумабекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красиво описал игру неподражаемого Модрича
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-eisler@yandex.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Игру Модрича надо в палату мер и весов как нибудь впихнуть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий