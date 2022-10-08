Модрич – 6-й игрок «Реала» с 50+ ассистами в Ла Лиге с сезона-2003/04. У Бензема 103 голевых паса, у Роналду – 87

отдал 50-й голевой пас в .

Полузащитник ассистировал Эдеру Милитао на 3-й минуте матча против «Хетафе» (1:0, второй тайм).

Хорват стал шестым игроком мадридского клуба с сезона-2003/04, записавшим на свой счет 50 ассистов. Ранее это сделали (103 голевых паса на данный момент), (87), Марсело (63), Тони Кроос (59) и Гути (53).

С подробной статистикой Модрича можно ознакомиться здесь.