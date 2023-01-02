«Арсенал» сделал улучшенное предложение о трансфере Мудрика – 70 млн евро с учетом бонусов. С вингером «Шахтера» договорились

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» предпринял новую попытку купить Михаила Мудрика.

«Канониры» представили «Шахтеру» улучшенное предложение после отказа «горняков» продать вингера за 40+20 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста Бена Джейкобса, общая сумма нового предложения со всеми бонусами составляет 70 млн евро.

«Арсенал» настроен оптимистично в отношении того, что сделка будет заключена. «Шахтер» хочет получить около 55 млн евро за 21-летнего игрока сразу же.

Сам Мудрик уже согласовал условия контракта с «пушкарями».

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32 комментария

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grek087
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Закупят байрактары
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Forza
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Обьясните мне, на какую позицию его покупают? Он будет вместо Мартинелли играть, или вместо кого? Загадки во тьме
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Юрий Кечко
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Ответ We are Arsenal
Неужели нас покупка Пепе ничему не научила? Человек сыграл на высоком уровне 1 сезон в среднем европейском чемпионате. Хоть он 10 раз заиграет за нас всему есть своя цена и она ему 30-35 млн , учитывая нынешние реалии и инфляцию. Это не Шевченко что в Милан переходил и близко. P.S. Тем более на эту позицию у нас есть топовый игрок с перспективой роста. Платить 100500 млн и садить на банку? Он что сильнее Мартинелли? Лучше 2-3 перспективных игрока взять с условной Бразилии , Аргентины.
Средний этот чемпионат был 10 лет назад )))
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We are Arsenal
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Неужели нас покупка Пепе ничему не научила? Человек сыграл на высоком уровне 1 сезон в среднем европейском чемпионате. Хоть он 10 раз заиграет за нас всему есть своя цена и она ему 30-35 млн , учитывая нынешние реалии и инфляцию. Это не Шевченко что в Милан переходил и близко.

P.S. Тем более на эту позицию у нас есть топовый игрок с перспективой роста. Платить 100500 млн и садить на банку? Он что сильнее Мартинелли? Лучше 2-3 перспективных игрока взять с условной Бразилии , Аргентины.
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Arseny Mikhaylovsky
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Ответ Quintin07
ну Джака нынче не играет в опорной зоне, играет выше, если вылетает Парти, то равной замены нет.
Зинченко может хорошо заменить кого-нибудь в полузащите
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Средний палец Кирана Тирни
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Если и сейчас Шахта его не продаст, дороже его уже никто не купит. Нужно вовремя уметь продавать)
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Kalahun
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Ответ Токсик
Неужели там такой топарь? Я просто не слежу за ним. За Пепе, помнится, тоже дофига отвалили. Сейчас в Ницце доигрывает
Кто следит за упл, знает его лет с 15-16 наверно. Очень сильный игрок. По физике, конечно, сразу не потянет, но потенциал бешеный. Он намного разнообразней Пепе изначально. Это больше Гриллиш или Кварацхелия по стилю
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ОПС "Человек и Закон"
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Это что за помощь ВСУ еще от радужного клуба
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Quintin07
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Ответ ẞADIM TM
У них Джака есть
ну Джака нынче не играет в опорной зоне, играет выше, если вылетает Парти, то равной замены нет.
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Kit244098
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К чему писать бонусы? Пишите живую сумму, которую дают. Бонусы, они на воде вилами писаны. Пока получается, что Шахтер хочет сорок. Многовато за тупенького бегунка. У них своих таких много.
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Токсик
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Неужели там такой топарь? Я просто не слежу за ним. За Пепе, помнится, тоже дофига отвалили. Сейчас в Ницце доигрывает
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Юрий Кечко
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Шахтёр очень сильно пожалеет если не продаст его сейчас )))
Играя в чемпионате хутора он будет только дешеветь
А в лиге чемпионов с составом без легионеров будет стабильно 4 место и отлеты от кого можно и нельзя , разок прыгнули выше головы и все

Никто за него больше не даст , и 70 даже много
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Джейме Ланнистер
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Дзерби сказал же что он может выиграть ЗМ. Значить надо 50 + 50 за ЗМ бонусы прописать)
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Джейме Ланнистер
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Этот месяц Мудрик если не перейдет, то без мотивации будет играть полгода. А летом будут умолять чтобы забрали за 50.
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Артём Жиренбаев
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Ответ Stivi M.D.
По-твоему это смешно?
По твоему нет
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Никита Самарин
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Безумные деньги за такого игрока.
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Marcus-light
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Главное, чтобы не как с Пепе
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ẞADIM TM
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Ответ Виьалий
А центр полузащиты? Как так то?
У них Джака есть
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vitas1207
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Ответ Los Galácticos
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А чем он лучше того же Пепе?
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Three Days Grace
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
70 млн евро за этого днаря господи остановите этот беспредел. За 70 млн евро можно топа купить, а не гоняться за этим нулем из упл
Хоспаде какой ты клован. Надеюсь, тебе лет 15 и ты просто малютка, а не отсталый
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Stivi M.D.
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Ответ Alex Legend
Могли подождать новой волны мобилизации и забрать бесплатно.
По-твоему это смешно?
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kunaguero
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Какой-то невероятный ценник
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Джавез Тилл
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Ответ Los Galácticos
Комментарий удален модератором
Он малолетний сектант!!! Он как-то раз писал что Иньеста защитник... Представляешь сколько ему лет?!??! 😂😂😂😂😂😂😂😂
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Arima Baki
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Если и от этого Шахта откажется пусть их настигнет участь Торино с их 100+ миллионами за Белотти, надо вовремя остановиться
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Los Galácticos
Ответ Гегенпрессинг Рангника
70 млн евро за этого днаря господи остановите этот беспредел. За 70 млн евро можно топа купить, а не гоняться за этим нулем из упл
Комментарий удален
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