«Арсенал» сделал улучшенное предложение о трансфере Мудрика – 70 млн евро с учетом бонусов. С вингером «Шахтера» договорились
«Арсенал» предпринял новую попытку купить Михаила Мудрика.
«Канониры» представили «Шахтеру» улучшенное предложение после отказа «горняков» продать вингера за 40+20 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста Бена Джейкобса, общая сумма нового предложения со всеми бонусами составляет 70 млн евро.
«Арсенал» настроен оптимистично в отношении того, что сделка будет заключена. «Шахтер» хочет получить около 55 млн евро за 21-летнего игрока сразу же.
Сам Мудрик уже согласовал условия контракта с «пушкарями».
P.S. Тем более на эту позицию у нас есть топовый игрок с перспективой роста. Платить 100500 млн и садить на банку? Он что сильнее Мартинелли? Лучше 2-3 перспективных игрока взять с условной Бразилии , Аргентины.
Играя в чемпионате хутора он будет только дешеветь
А в лиге чемпионов с составом без легионеров будет стабильно 4 место и отлеты от кого можно и нельзя , разок прыгнули выше головы и все
Никто за него больше не даст , и 70 даже много