«Арсенал» сделал улучшенное предложение о трансфере Мудрика – 70 млн евро с учетом бонусов. С вингером «Шахтера» договорились

« » предпринял новую попытку купить .

«Канониры» представили «Шахтеру» улучшенное предложение после отказа «горняков» продать вингера за 40+20 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста Бена Джейкобса, общая сумма нового предложения со всеми бонусами составляет 70 млн евро.

«Арсенал» настроен оптимистично в отношении того, что сделка будет заключена. « » хочет получить около 55 млн евро за 21-летнего игрока сразу же.

Сам Мудрик уже согласовал условия контракта с «пушкарями».