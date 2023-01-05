«Интер» предлагает Шкриньяру 6,5 млн евро в год, игрок хочет 8 млн. «Нерадзурри» не готовы столько платить

Теги Интер серия А Италия Джанлука Ди Марцио Милан Шкриньяр деньги Футбол

«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с Миланом Шкриньяром.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, миланский клуб предложил Шкриньяру 6,5 млн евро в год с учетом бонусов. Словенец пока не ответил на предложение «Интера».

Известно, что 27-летний защитник хочет получать 8 млн евро в год, но «нерадзурри» не готовы выделить такую сумму. Новые переговоры пройдут в ближайшие дни.

«Интер» хочет решить вопрос с контрактом Шкриньяра как можно скорее. В руководстве ожидают, что получат ответ от защитника к концу января. Миланский клуб не планирует продавать словенца зимой, в независимости от его решения по контракту.

Текущее соглашение игрока с «Интером» истекает в конце сезона.

«Интер» может подписать Кулибали или Смоллинга, если Шкриньяр не продлит контракт

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9 комментариев

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Герман Галаган
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Ну наконец-то вскрылся Шкрин. Денег значит захотел. Хотя знает, что клуб такую ЗП не потянет. Не подписываем договор, отпускаем летом бесплатно. Профит.
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Е.Р.
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Ответ Фил Федотов
Маротта то причем?, ему сказали есть «паталок по зп», вот и предлагает максимум , это к Джану вопросы.
а летом че тогда не продал, раз такой паталок? тоже Чжан мешал?
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Фил Федотов
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Ответ Е.Р.
Т.е. 1.5 ляма в год жалко. А просрать дорогого игрока не жалко? ГЕНИАЛЬНЫЙ маротта
Маротта то причем?, ему сказали есть «паталок по зп», вот и предлагает максимум , это к Джану вопросы.
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Vlados 86
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Китайский зумерок жмоился на бесплатного Ачерби, пока лично Инадзаги не вмешался. Лишних полтора ляма он точно не даст, да и потолок зарплат в клубе 6,5. Всего хорошего Шкриньяру, жаль что так получилось.
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Е.Р.
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Т.е. 1.5 ляма в год жалко.
А просрать дорогого игрока не жалко?
ГЕНИАЛЬНЫЙ маротта
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corazón blanco
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Интер если всерьез хочет претендовать на многое, обязан сохранить такого защитника у себя в команде. Тем более по нынешним меркам не такие уж заоблачные запросы.
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Сергей Бердяев
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Из-за жадности китайцев упустить такого игрока это будет провал менеджмента...
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Fooler
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И кого они возьмут на его место? 8 млн не такая уж и заоблачная зарплата для такого игрока
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NIRVANA
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