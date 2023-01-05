«Интер» предлагает Шкриньяру 6,5 млн евро в год, игрок хочет 8 млн. «Нерадзурри» не готовы столько платить
«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с Миланом Шкриньяром.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, миланский клуб предложил Шкриньяру 6,5 млн евро в год с учетом бонусов. Словенец пока не ответил на предложение «Интера».
Известно, что 27-летний защитник хочет получать 8 млн евро в год, но «нерадзурри» не готовы выделить такую сумму. Новые переговоры пройдут в ближайшие дни.
«Интер» хочет решить вопрос с контрактом Шкриньяра как можно скорее. В руководстве ожидают, что получат ответ от защитника к концу января. Миланский клуб не планирует продавать словенца зимой, в независимости от его решения по контракту.
Текущее соглашение игрока с «Интером» истекает в конце сезона.
«Интер» может подписать Кулибали или Смоллинга, если Шкриньяр не продлит контракт
А просрать дорогого игрока не жалко?
ГЕНИАЛЬНЫЙ маротта