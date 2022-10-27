«Интер» предложит Шкриньяру контракт с повышением зарплаты до 6,5 млн евро
«Интер» намерен продлить соглашение с Миланом Шкриньяром.
Клуб предложит словацкому защитнику контракт с повышением зарплаты до 6,5 миллионов евро в год. Как сообщает Николо Скира, встреча руководства с агентом игрока ожидается в ближайшее время.
Текущее соглашение Шкриньяра с миланским клубом действует до конца сезона. В нынешнем сезоне защитник провел за «нерадзурри» 16 матчей.
Его статистику можно изучить здесь.
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