Смородская о Пиняеве в «Локо»: «Не вижу больших плюсов. Все, что сейчас они делают – полная чушь»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Ольга Смородская Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Ольга Смородская оценила вероятный переход хавбека Сергея Пиняева в «Локомотив».

Сообщалось, что московский клуб выкупит Пиняева и полузащитника Максима Глушенкова у «Крыльев Советов» за 400 млн рублей.

«Я не вижу больших плюсов от этого. Я не понимаю, как «Локомотив» собирается формировать команду, потому что все, что сейчас они делают – полная чушь», — сказала экс-президент «Локомотива».

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