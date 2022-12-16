Смородская о Пиняеве в «Локо»: «Не вижу больших плюсов. Все, что сейчас они делают – полная чушь»

оценила вероятный переход хавбека в «Локомотив».

Сообщалось, что московский клуб выкупит Пиняева и полузащитника у « » за 400 млн рублей.

«Я не вижу больших плюсов от этого. Я не понимаю, как «Локомотив» собирается формировать команду, потому что все, что сейчас они делают – полная чушь», — сказала экс-президент « ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ