Смородская о переходе РФС в Азию: «Это ничего не даст нашей лиге и сборной. К 2026 году ситуация разрулится, зачем спешить?»

Теги Локомотив УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Ольга Смородская ЧМ-2026 Матч ТВ Футбол

Ольга Смородская высказалась против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Я против перехода в АФК. Это ничего не даст нашей лиге и сборной, никак не усилит их. Абсолютно ничего не даст подобный шаг.

Никто не гарантирует участия в финальной стадии чемпионата мира, потому что там будут те же страны, которые не хотят играть с нами сейчас. И еще: думаю, до 2026 года ситуация разрулится, санкции ослабятся, и мы будем играть в УЕФА. Чего спешить‑то с переходом? Перелеты до Казахстана, Туркменистана и других азиатских стран долгие», – сказала экс-президент «Локомотива».

Окончательное решение по вопросу перехода РФС в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря. Ранее сообщалось, что в случае перехода ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в квалификации к ЧМ-2026.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CJ77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему нельзя перейти в Азию временно? Когда Европа одумается, то вернуться в Уефа. Все лучше чем сидеть ждать неопределённое время и терпеть неуважение
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ванга прям. Видит всё до 2026 года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Superkenguroo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смородская информирована о грядущей смене власти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
erema.k_1991@mail.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А когда Казахстанская федерация в Азию перешла?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vlad
Дура даже не в курсе , что казахи в уефа 🤣
Никто кроме РФС не поддерживает переход в Азию. Тогда может проще разогнать РФС , чтобы не вредили?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Судя по словам Смородской Россия на ЧМ 2026! Wild card получит.
Без отбора возьмут))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Там Пэтриоты скоро привет начнут передавать, а эти до сих пор в сказке)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Посыл верный. А вот аргументация - наивно-оптимистичная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sundance
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А она правда не знает, что Казахстан с 2002 года в УЕФА? Ну, типо 18 лет прошло…
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crispymousse
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не думал, что эта дурочка может сказать что-то дельное.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eliza77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Откуда столько информации о 2026 годе?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дура даже не в курсе , что казахи в уефа 🤣
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий