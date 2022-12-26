Смородская о переходе РФС в Азию: «Это ничего не даст нашей лиге и сборной. К 2026 году ситуация разрулится, зачем спешить?»

высказалась против перехода в Азиатскую конфедерацию.

«Я против перехода в АФК. Это ничего не даст нашей лиге и сборной, никак не усилит их. Абсолютно ничего не даст подобный шаг.

Никто не гарантирует участия в финальной стадии чемпионата мира, потому что там будут те же страны, которые не хотят играть с нами сейчас. И еще: думаю, до 2026 года ситуация разрулится, санкции ослабятся, и мы будем играть в . Чего спешить‑то с переходом? Перелеты до Казахстана, Туркменистана и других азиатских стран долгие», – сказала экс-президент « ».

Окончательное решение по вопросу перехода РФС в Азиатскую конфедерацию будет принято 27 декабря. Ранее сообщалось, что в случае перехода не будет препятствовать участию сборной России в квалификации к ЧМ-2026.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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