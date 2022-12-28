Лапорта – игрокам «Барсы» перед сезоном: «Уверен, мы выиграем хотя бы один трофей и вернем фанатам радость»

мотивировал игроков «Барселоны» перед стартом сезона в .

«Люди полны надежд, они хотят доверять нам, но вспоминают прошлый сезон. Вы должны выкладываться полностью с самого начала.

Мы должны восстановить престиж, который «Барса» никогда не должна была терять. Да, я уверен, что мы достигнем целей, на которых я настаиваю, – выиграть хотя бы один трофей и вернуть радость фанатам «Барсы», – сказал президент «Барселоны» игрокам.

28 декабря на Amazon Prime Video вышел документальный сериал «Барселона: Новая эра», состоящий из пяти 30-минутных эпизодов и рассказывающий о пути клуба после поражения от «Баварии» со счетом 8:2 в 1/4 финала Лиги чемпионов в августе 2020 года.

Хави – игрокам перед стартом сезона Ла Лиги: «Каждая игра – это гребаная война. С таким составом от трофея никуда не денешься»

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