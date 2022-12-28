Лапорта – игрокам «Барсы» перед сезоном: «Уверен, мы выиграем хотя бы один трофей и вернем фанатам радость»
Жоан Лапорта мотивировал игроков «Барселоны» перед стартом сезона в Ла Лиге.
«Люди полны надежд, они хотят доверять нам, но вспоминают прошлый сезон. Вы должны выкладываться полностью с самого начала.
Мы должны восстановить престиж, который «Барса» никогда не должна была терять. Да, я уверен, что мы достигнем целей, на которых я настаиваю, – выиграть хотя бы один трофей и вернуть радость фанатам «Барсы», – сказал президент «Барселоны» игрокам.
28 декабря на Amazon Prime Video вышел документальный сериал «Барселона: Новая эра», состоящий из пяти 30-минутных эпизодов и рассказывающий о пути клуба после поражения от «Баварии» со счетом 8:2 в 1/4 финала Лиги чемпионов в августе 2020 года.
Хави – игрокам перед стартом сезона Ла Лиги: «Каждая игра – это гребаная война. С таким составом от трофея никуда не денешься»
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Так что + за форму// и минус за сомнительное самоуверенное Вангование)
Говорят, если не сделал каминг -аут, как Пуйоль, и если не выиграешь Кубок Гампера - не истинный каталанец😂
Октябрь: "ну хоть в плей-офф ЛЧ со 2 места выйдем, а Ла Лигу точно возьмем"
Ноябрь: "команда молодая, только строится, сосредоточимся на Ла Лиге (мерзкий рояль, бойся, обыграем вас!), а может и ЛЕ получится взять"
Февраль: "да зачем нам эта ЛЕ, давайте все силы на титул в Ла Лиге бросим, ухх бойся реал!"
Май: "а что, Кубок Гампера - тоже трофей!"