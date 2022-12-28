Лапорта – игрокам «Барсы» перед сезоном: «Уверен, мы выиграем хотя бы один трофей и вернем фанатам радость»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта мотивировал игроков «Барселоны» перед стартом сезона в Ла Лиге.

«Люди полны надежд, они хотят доверять нам, но вспоминают прошлый сезон. Вы должны выкладываться полностью с самого начала.

Мы должны восстановить престиж, который «Барса» никогда не должна была терять. Да, я уверен, что мы достигнем целей, на которых я настаиваю, – выиграть хотя бы один трофей и вернуть радость фанатам «Барсы», – сказал президент «Барселоны» игрокам.

28 декабря на Amazon Prime Video вышел документальный сериал «Барселона: Новая эра», состоящий из пяти 30-минутных эпизодов и рассказывающий о пути клуба после поражения от «Баварии» со счетом 8:2 в 1/4 финала Лиги чемпионов в августе 2020 года.

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13 комментариев

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GerbertS
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кубок Гаспара вроде
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Алексей Ненахов
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А потом они проснулись
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Леван Мкртчян
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Ответ BananaMama
Перед сезоном: "ну што риалка, трепещи, барса вернулась, чапи лигинда, активировали рычаги и всех заявили, возьмем требл!" Октябрь: "ну хоть в плей-офф ЛЧ со 2 места выйдем, а Ла Лигу точно возьмем" Ноябрь: "команда молодая, только строится, сосредоточимся на Ла Лиге (мерзкий рояль, бойся, обыграем вас!), а может и ЛЕ получится взять" Февраль: "да зачем нам эта ЛЕ, давайте все силы на титул в Ла Лиге бросим, ухх бойся реал!" Май: "а что, Кубок Гампера - тоже трофей!"
Не знаю , что там с маем будет , но пока +2 в таблице от той команды которую вы кучу раз упомянули, чтобы показать , типа разницу / ожидания-результат/
Так что + за форму// и минус за сомнительное самоуверенное Вангование)
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bibendum
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После окончания сезона скажет, что то, что Барселона не обанкротилась - это и есть трофей
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Кузя Гитарист
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Ответ Михо
Настоящие кулес считают Кубок Гампера очень серьезным турниром, включают в общую статистику и всячески гордятся, так что не нужно грязи!
А настоящие сосьос как считают ?
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SCHOKKKK
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Ответ Михо
Настоящие кулес считают Кубок Гампера очень серьезным турниром, включают в общую статистику и всячески гордятся, так что не нужно грязи!
😂
Говорят, если не сделал каминг -аут, как Пуйоль, и если не выиграешь Кубок Гампера - не истинный каталанец😂
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Gelious
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Да, я знаю эту захватывающую историю. Теперь они вылетают от Баварии уже в Лигу Европы, не дожидаясь плей офф
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BananaMama
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Перед сезоном: "ну што риалка, трепещи, барса вернулась, чапи лигинда, активировали рычаги и всех заявили, возьмем требл!"
Октябрь: "ну хоть в плей-офф ЛЧ со 2 места выйдем, а Ла Лигу точно возьмем"
Ноябрь: "команда молодая, только строится, сосредоточимся на Ла Лиге (мерзкий рояль, бойся, обыграем вас!), а может и ЛЕ получится взять"
Февраль: "да зачем нам эта ЛЕ, давайте все силы на титул в Ла Лиге бросим, ухх бойся реал!"
Май: "а что, Кубок Гампера - тоже трофей!"
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Михо
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Ответ SCHOKKKK
Ещё один Кубок Гампера разыграют?😂
Настоящие кулес считают Кубок Гампера очень серьезным турниром, включают в общую статистику и всячески гордятся, так что не нужно грязи!
+2
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rigobersong
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Барселона подарила миру величайшего игрока в истории футбола🥇🇦🇷 Лапорта был частью великой истории как с начала восхождения Месси, так и с одной из самых величайших команд в истории футбола, за 2 года реанимировал клуб, пока другие десяток лет переживают кризис и снова готов возвести Барселону на мировой Олимп!:) Долгих лет жизни и процветания господину Лапорте!:) Великий человек!:)
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-7
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SCHOKKKK
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Ещё один Кубок Гампера разыграют?😂
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rigobersong
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Давай Лапорта!:) Мочи хейтеров!:) Барселона❤❤❤
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-7
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Mark Safaniev
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Кубок Париматч 😏?
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