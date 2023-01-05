Камышев и «Химки» расторгли контракт. Хавбек не играл после отстранения Гогниевым от тренировок

Полузащитник Илья Камышев покинул «Химки».

В октябре главный тренер подмосковного клуба отстранил и еще двух игроков от тренировок, объяснив это тем, что не уверен в них. С тех пор Илья не играл.

– Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался.

– Переговоры с кем-нибудь ведете?

– Веду, но конкретики нет.

– У вас желание остаться в РПЛ или, может быть, попробовать силы за границей?

– Желание играть в футбол на высоком уровне. Где – посмотрим.

– Сейчас общаетесь с клубами РПЛ?

– Разговор ведем. Но, честно, не знаю, когда все определится. Пока нахожусь в отпуске, дома.

– Ни с кем на сборы не полетите?

– Пока нет. Занимаюсь индивидуально, – сказал 25-летний хавбек.

Камышев выступал за « » с октября 2020 года. В этом сезоне Мир он провел 8 матчей. Его статистика – здесь.