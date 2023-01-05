Камышев и «Химки» расторгли контракт. Хавбек не играл после отстранения Гогниевым от тренировок
Полузащитник Илья Камышев покинул «Химки».
В октябре главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев отстранил Камышева и еще двух игроков от тренировок, объяснив это тем, что не уверен в них. С тех пор Илья не играл.
– Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался.
– Переговоры с кем-нибудь ведете?
– Веду, но конкретики нет.
– У вас желание остаться в РПЛ или, может быть, попробовать силы за границей?
– Желание играть в футбол на высоком уровне. Где – посмотрим.
– Сейчас общаетесь с клубами РПЛ?
– Разговор ведем. Но, честно, не знаю, когда все определится. Пока нахожусь в отпуске, дома.
– Ни с кем на сборы не полетите?
– Пока нет. Занимаюсь индивидуально, – сказал 25-летний хавбек.
Камышев выступал за «Химки» с октября 2020 года. В этом сезоне Мир РПЛ он провел 8 матчей. Его статистика – здесь.
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