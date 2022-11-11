«Химки» планируют расстаться с Глушаковым, Тихим, Идову, Юраном, Долговым, Кухарчуком и еще тремя игроками
«Химки» планируют расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.
«С большой долей вероятности «Химки» покинут следующие игроки: Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков. Также не исключено расставание с Мирзовым, Никитиным и Лантратовым», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
По данным журналиста Сергея Ильева, «Химки» выставят на трансфер около 10 футболистов. Об этом объявят после матча с «Сочи». В списке, в частности, Денис Глушаков и отстраненный от тренировок капитан Дмитрий Тихий, а также Илья Кухарчук.
Ильев отмечает, некоторые футболисты «Химок» могут перебраться к Андрею Талалаеву в «Торпедо».
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