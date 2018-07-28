Черчесов о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал. Нас принял Путин, дали несколько орденов, грамоты»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Владимир Путин ЧМ-2018 FIFA Политика деньги Футбол

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с президентом страны Владимиром Путиным во время и после ЧМ-2018, а также о полученных наградах за выступление на турнире. 

Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где уступила будущим вице-чемпионам мира хорватам по пенальти. 

«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное – мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты.

Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом. Он пригласил меня на финал чемпионата мира, мы вместе сидели. Он сам спортсмен, многое делает для спорта», – сказал Черчесов.

В июле 2018 года Черчесов получил Орден Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

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