Черчесов о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал. Нас принял Путин, дали несколько орденов, грамоты»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с президентом страны Владимиром Путиным во время и после , а также о полученных наградах за выступление на турнире.

дошла до 1/4 финала турнира, где уступила будущим вице-чемпионам мира хорватам по пенальти.

«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное – мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты.

Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом. Он пригласил меня на финал чемпионата мира, мы вместе сидели. Он сам спортсмен, многое делает для спорта», – сказал Черчесов.

В июле 2018 года Черчесов получил Орден Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».