«Динамо» возьмет на 1-й сбор Майсторовича, Александрова и Бокова

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Иван Зазвонкин Денис Боков Футбол

Ряд молодых игроков будут работать с «Динамо» на первом сборе в ОАЭ с 12 по 22 января.

Из «Динамо-2» бело-голубые пригласили полузащитников — 20-летнего Максима Александрова и 18-летнего Ивана Зазвонкина, а также 17-летнего форварда Дениса Бокова.

Кроме того, москвичи возьмут 17-летнего сербского центрального защитника Милана Майсторовича, проведшего первую часть сезона в аренде в «Войводине».

Зазвонкин уже проходил сборы с основой «Динамо» перед началом сезона. Майсторович, Александров и Боков впервые будут тренироваться с главной командой.

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6 комментариев

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dimur
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Ответ Amalfitano
Всё прекрасно, но молодых лучше бы отправить в аренду. Например в КС. Там у них за пол сезона будет больше прогресса.
Можете назвать игрока, отданного Динамо в аренду, который потом вернулся в Динамо и заиграл в основном составе?
Это как-то не так работает.
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Vitamin_B
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Очень интересно посмотреть, что из себя парнишка представляет. Удачи и ему и всей команде!
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Dinamik1
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Молодежь надо наигрывть.Хорошо что в Динамо появляется своя молодежь лишь бы ее не потерять.
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Amalfitano
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Всё прекрасно, но молодых лучше бы отправить в аренду. Например в КС. Там у них за пол сезона будет больше прогресса.
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Никита Самарин
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В Динамо, в последнее время, появляется много своих талантливых ребят, которые классно играют в РПЛ. Так что парням удачи! В основу конечно пробиться будет трудно, но в основную обойму вполне.
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dimur
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Вперед, Динамо, мы с тобой!
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