«Динамо» возьмет на 1-й сбор Майсторовича, Александрова и Бокова

Ряд молодых игроков будут работать с « » на первом сборе в ОАЭ с 12 по 22 января.

Из «Динамо-2» бело-голубые пригласили полузащитников — 20-летнего Максима Александрова и 18-летнего , а также 17-летнего форварда .

Кроме того, москвичи возьмут 17-летнего сербского центрального защитника Милана Майсторовича, проведшего первую часть сезона в аренде в «Войводине».

Зазвонкин уже проходил сборы с основой «Динамо» перед началом сезона. Майсторович, Александров и Боков впервые будут тренироваться с главной командой.