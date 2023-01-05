Каманцев о судействе на ЧМ: «Ничего страшного не увидел. Разная подготовка, разная интерпретация – это зашито в логику турнира»

оценил судейство на ЧМ-2022.

« мира ничем не удивил. Если сравнивать чемпионаты Европы и мира, то они отличаются одним. В силу абсолютно понятных политических причин приглашает на этот большой фестиваль представителей всех конфедераций в плане судейства, и это правильно – представлены все сборные и судьи. У них разные уровни понимания, подготовки, поэтому возникают разные трактовки. Я считаю, что это зашито в идеологию турнира – играют не самые лучшие команды, а по квотам. Так же и в судействе. Поэтому возникают разные моменты.

Какие бы талантливые преподаватели ни проводили перед турниром образовательную программу, если вы привыкли к определенному стандарту трактовок в своем национальном чемпионате, переучиться все равно сложно. Судьи принимают решение автоматически, за секунды.

Поэтому мы видим разность трактовок, видим потенциальные ошибки, которые, наверное, имели место. Но это все равно зашито в логику турнира. Честно сказать, ничего такого страшного в финальной части не увидел», – сказал глава департамента судейства .