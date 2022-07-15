Агент Миранчука: «У нас минимум раз в неделю кто-то пишет про Алексея, Кокорина, Головина. Постоянно что-то вбрасывают, раскручивают и поднимают волну»

Агент хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука высказался о ситуации с игроком.
Ранее главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини допустил, что футболиста могут выставить на трансфер.
– По поводу сказанных кем-то слов, пусть комментируют те, кто так думает и говорит. Принимать решение всего лишь одному человеку – Миранчуку. Это решение будет его. Мы можем говорить, что угодно.
У Алексея все хорошо и прекрасно. Я уже говорил об этом. Не надо за него додумывать. Все в порядке.
– Можно ли сказать, что европейский период карьеры складывается не лучшим образом для Миранчука?
– Я бы так не сказал. Что значит «не лучшим образом»? Вы посмотрите на последний отрезок работы Гасперини в клубе, и сколько раз он менял свое решение.
У Италии достаточно плотный календарь. Футболисты участвуют в играх сборной, кубковых матчах. Там большое количество игр и интенсивный чемпионат. Игроки получают травмы и выбывают на длительный срок. Поэтому я бы сейчас никаких выводов не делал. Есть футболист и есть условия действующего контракта.
Если будут достойные предложения для «Аталанты» и Алексея, то они будут рассмотрены. Нет никаких проблем. Парень находится на сборе, готовится к сезону. О том, что производит медиапространство, я даже не хочу говорить.
У нас на протяжении двух лет с периодичностью минимум раз в неделю кто-то пишет про Миранчука, про Кокорина, про Головина, чуть шторм происходит. Постоянно что-то вбрасывают, раскручивают и поднимают волну. Футболист единолично определяет, успешно все складывается или не успешно. Все остальное – это воздух, – сказал Вадим Шпинев.