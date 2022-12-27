Зинченко о Гвардиоле: «Гений. Он просто хочет все выиграть»

лестно отозвался о главном тренере « » .

– Гений. Он просто хочет все выиграть. Таков его менталитет, я даже не знаю, как это объяснить.

Речь о том, что, потеряв очки, ты должен быть расстроен. Таков настрой.

– То есть каждое поражение должно быть болезненным?

– Именно. Таков менталитет победителя, – сказал полузащитник « » в интервью Amazon Prime.

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