Зинченко о Гвардиоле: «Гений. Он просто хочет все выиграть»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко лестно отозвался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

– Гений. Он просто хочет все выиграть. Таков его менталитет, я даже не знаю, как это объяснить.

Речь о том, что, потеряв очки, ты должен быть расстроен. Таков настрой.

– То есть каждое поражение должно быть болезненным?

– Именно. Таков менталитет победителя, – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Amazon Prime.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bugy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
что гениального в желании все выиграть?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все хотят все выиграть, но Пепа не считаю каким то изобретателем гением, он хорошо умеет учиться и брать все лучшее от лучших
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stif 95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как бы я не болел за МЮ, глупо думать что траты миллионов, и миллиардов, принесут вам трофеи, яркий пример тот же МЮ, для которого попадание в ЛЧ, сродни трофею. Лысый шарлатан, реально гений 🤷🏻‍♂️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тут с Зиной полностью солидарен!:) Пеп лучший!:)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А. Мостовой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дайте гению еще два миллиарда на трансферы, может хотя бы тогда выиграет у лиона и монако
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий