Зинченко о Гвардиоле: «Гений. Он просто хочет все выиграть»
Александр Зинченко лестно отозвался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.
– Гений. Он просто хочет все выиграть. Таков его менталитет, я даже не знаю, как это объяснить.
Речь о том, что, потеряв очки, ты должен быть расстроен. Таков настрой.
– То есть каждое поражение должно быть болезненным?
– Именно. Таков менталитет победителя, – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Amazon Prime.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
5 комментариев