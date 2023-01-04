Тен Хаг после победы 3:0: «Не лучший матч «МЮ» – должны быть умнее как команда. Временами нам везло»
Эрик тен Хаг нашел изъяны в игре «Манчестер Юнайтед», несмотря на победу 3:0.
Манкунианцы обыграли «Борнмут» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«Я доволен результатом. Однако мы провели не лучший наш матч. Нужно говорить честно: мы сыграли не умно как команда.
Мы забивали отличные голы, но временами нам просто везло. И Давид Де Хеа играл отлично. Но мы могли бы быть умнее как команда.
При счете 2:0 были большие пробелы. Иногда нам нужно придерживать мяч и понимать, когда нужно бить по воротам. Это следующий шаг.
Всегда приятно выиграть со счетом 3:0. Это была отличная игра для болельщиков. Выиграть со счетом 3:0 – всегда хорошо.
Мы должны двигаться от игры к игре. Следующая игра – кубковая. Но мы хотим побеждать в каждой игре. Такой должен быть подход», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед», который выиграл 9 из 10 последних матчей.
Мотиватор выкинул за шиворот демотиватора . Укрепляет моральный дух и командую игру.