Тен Хаг после победы 3:0: «Не лучший матч «МЮ» – должны быть умнее как команда. Временами нам везло»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг нашел изъяны в игре «Манчестер Юнайтед», несмотря на победу 3:0.

Манкунианцы обыграли «Борнмут» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Я доволен результатом. Однако мы провели не лучший наш матч. Нужно говорить честно: мы сыграли не умно как команда.

Мы забивали отличные голы, но временами нам просто везло. И Давид Де Хеа играл отлично. Но мы могли бы быть умнее как команда.

При счете 2:0 были большие пробелы. Иногда нам нужно придерживать мяч и понимать, когда нужно бить по воротам. Это следующий шаг. 

Всегда приятно выиграть со счетом 3:0. Это была отличная игра для болельщиков. Выиграть со счетом 3:0 – всегда хорошо.

Мы должны двигаться от игры к игре. Следующая игра – кубковая. Но мы хотим побеждать в каждой игре. Такой должен быть подход», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед», который выиграл 9 из 10 последних матчей.

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16 комментариев

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Нико Гонсалес
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Удачи ЭТХ,очень хочется мю снова видеть топом.
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Хищник Бери
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Ещё бы подстрочником пользовались для перевода, а не тупо Google. Sports.ru в последние 6-7 месяцев, прям на глазах чахнет🫣😔😕
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Mercucio
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Сильный мотиватор, не даёт расслабиться. Мотиватор выкинул за шиворот демотиватора . Укрепляет моральный дух и командую игру.
Тренер отличный. Но он точно никого не выкидывал
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Stade de Reims
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Чего стоит выкинутый из команды типа "легенда" МЮ пенальду и с ходу настроил команду
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ZamoRano
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Ответ Футбол_это_жизнь
А ты как болела Реала смотрел матч Реала или МЮ?
Он плюсодрот, а не болела Реала.
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Терминатор///Айлбибекович
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Уже 4 игры,как Роналду бросил этот бесперспективный проект.Теперь наглядно видно,что представляет себя команда без "тащера".
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Ответ (Алекс Кросс
Тен Хаг Непременно Станет Легендой Ман Юнайтед! )
+++
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bibendum
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Всё верно говорит. Рано ещё расслабляться. Впереди долгий путь
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oborit
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ЭТХ , успехов тебе вместе с МЮ ! Верю что вы на верном пути !
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Футбол_это_жизнь
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После «меня кинули» от кринжа 6 побед в 6 матчах, забито 15 голов и МЮ влетел в топ 3 имея матч в запасе. Что там про Роналду тащит МЮ на новые высоты?
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Lavinka
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Вот это тренер !
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(Алекс Кросс
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Тен Хаг Непременно Станет Легендой Ман Юнайтед! )
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Artem89S
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Сразу поперло, когда замыкальшик-кринжовик был с позором выгнан из великого клуба)
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Гусейн Магомедрасулов
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Сильный мотиватор, не даёт расслабиться.
Мотиватор выкинул за шиворот демотиватора . Укрепляет моральный дух и командую игру.
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Футбол_это_жизнь
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Ответ corazón blanco
Де Хеа сегодня был прекрасен!
А ты как болела Реала смотрел матч Реала или МЮ?
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corazón blanco
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Де Хеа сегодня был прекрасен!
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