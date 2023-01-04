«Манчестер Юнайтед» выиграл 9 из 10 последних матчей. Четыре игры подряд – с сухим счетом

« » одержал девять побед в десяти последних официальных матчах.

Команда тренера обыграла «Борнмут» (3:0) в игре 19-го тура чемпионата Англии.

До этого у «МЮ» были победы над «Вулверхэмптоном», «Ноттингемом», «Бернли», «Фулхэмом», «Астон Виллой», «Сосьедадом», «Вест Хэмом» и «Шерифом».

На этом отрезке у манкунианцев было только одно поражение – от «Астон Виллы» (1:3) в рамках чемпионата Англии.

Стоит отметить, что «МЮ» выиграл четыре последних матча с сухим счетом.

Следующий матч команды состоится 6 января против «Эвертона» в рамках Кубка Англии.