«Манчестер Юнайтед» выиграл 9 из 10 последних матчей. Четыре игры подряд – с сухим счетом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал девять побед в десяти последних официальных матчах.

Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Борнмут» (3:0) в игре 19-го тура чемпионата Англии.

До этого у «МЮ» были победы над «Вулверхэмптоном», «Ноттингемом», «Бернли», «Фулхэмом», «Астон Виллой», «Сосьедадом», «Вест Хэмом» и «Шерифом».

На этом отрезке у манкунианцев было только одно поражение – от «Астон Виллы» (1:3) в рамках чемпионата Англии.

Стоит отметить, что «МЮ» выиграл четыре последних матча с сухим счетом.

Следующий матч команды состоится 6 января против «Эвертона» в рамках Кубка Англии.

41 комментарий

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eskerro
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Пирло тренирует Карагюмрюк турецкий. В середине плетутся, но играют весело. У него там феерит легенда ливера Борини
Это легенда Милана!!!
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Андрей Федоров
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Ответ QWertY
Эффект Тен Хага! Че творят черти то а)
Че творят то? Ты на этот список из 10 команд посмотри, все со второй половины таблицы
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(Алекс Кросс
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Эффект Тен Хага ) Всё Чётко Сделал ) убрал наглого.... роналду ... и всё пошло как по Маслу!! )
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Okaka
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Он куда-то пропал… с 10 места шуточки не очень смешные уже 🤣 Будет троллить БЧК когда его челси ниже новичка АПЛ Фулхэма, ещё и два матча следующих против мешка. БИТВА века фофан против Холланда 🤣🤣
у него есть козырь в рукаве - ЛЧ
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Чёрный тюльпан
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Роналду вроде уехал в СА, а его преданные фанаты всё дежурят на ветках МЮ. Больные люди!
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Даня Чебыкин
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и это в 37 лет!
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Lionel Van Damme
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их теперь не остановить...
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Stade de Reims
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Ответ rigobersong
Напомните, кто в основе того матча с Виллой вышел:)🤣🤣🤣
Без него след матч выиграли в Кубке с Виллой 🤦‍♂️🤣🤣🤣
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Игорь Климов
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Вполне хорошую команду строит Тен Хаг, и очень правильным было решением выставить из МЮ за дверь этого токсичного Кринжа7.
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Vy_Ao
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Ответ QWertY
Эффект Тен Хага! Че творят черти то а)
когда вывели солнцеликого из состава, тогда поперло. а сейчас он вообще свалил, так они крупно стали выносить)
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Vy_Ao
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посмотрим на нормальных соперников
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oborit
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Хороший темп набрали дьяволята под руководством ЭТХ , это очень радует.
ЭТХ и МЮ так держать 🔥.
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bibendum
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И это только первый сезон ЭТХ. Наконец-то, МЮ нашёл тренера
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Stade de Reims
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Манчестерские ур@Dы подумал Пенальду
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ManchesteR
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Впервые за последние почти 10 лет, есть уверенность в игре и в результате, приятное забытое чувство для фанатов
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Баден-баден
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Хех, впереди МС, чую, серия оборвётся))
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Иван Петров
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Эффект Пирса Моргана
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Флоренти́но Пéрес
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Главное что отсутствовало при Сульшере - закономерные победы над второй половиной таблицы, в таких матчах и зарабатывается львиная доля очков.
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Dm Kznts
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Ответ Alexander Yavriantz
Прошу отметить, что сухари достигнуты с экспериментальной защитой в практически каждом из последних матчей. Шоу вообще заявил о себе как о сменщике Мартинеза на посту левоногово ЦЗ.
С такой игрой как у Шо скорее наоброт будет )))
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Alexander Yavriantz
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Прошу отметить, что сухари достигнуты с экспериментальной защитой в практически каждом из последних матчей. Шоу вообще заявил о себе как о сменщике Мартинеза на посту левоногово ЦЗ.
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kokakoka
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Ответ QWertY
Эффект Тен Хага! Че творят черти то а)
Эффект Роналду
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Всё видели как из Тен Хага лепили физрука фруктовые. Таким образом они испортили карьеру многим тренерам в Юве и Манчестере. Надеюсь Пирло и Сульшер вернутся к тренерской карьере.
Пирло тренирует Карагюмрюк турецкий. В середине плетутся, но играют весело. У него там феерит легенда ливера Борини
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Борис_Бритва
Должанский тем временем смотрит на Поттера 😭 😰 😱
Он куда-то пропал… с 10 места шуточки не очень смешные уже 🤣
Будет троллить БЧК когда его челси ниже новичка АПЛ Фулхэма, ещё и два матча следующих против мешка. БИТВА века фофан против Холланда 🤣🤣
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Алексей Прядко
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Ответ QWertY
Эффект Тен Хага! Че творят черти то а)
Депутата можно особенно похвалить с Бруну и Каземиро. Тащат.
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Гусейн Магомедрасулов
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Всё видели как из Тен Хага лепили физрука фруктовые. Таким образом они испортили карьеру многим тренерам в Юве и Манчестере. Надеюсь Пирло и Сульшер вернутся к тренерской карьере.
+27
-3
+24
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