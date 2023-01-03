«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Борнмутом» в матче 19-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед – Борнмут
Дата проведения
3 января, 23.00, «Олд Траффорд»
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15 комментариев

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Wekil Halylow
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Ответ Диер Ташкент
Привет. Это на каком языке вы разговариваете? На турском ?
Привет на Туркмениском
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Mekanych Red Devil
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Ответ Диер Ташкент
Привет. Это на каком языке вы разговариваете? На турском ?
На туркменском. Земляк просто спросил с какого я города.
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Диер Ташкент
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Удачи МЮ! Должны сегодня обязательно побеждать
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Диер Ташкент
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Ответ Wekil Halylow
Салам дос хайсы велаятдан?
Привет. Это на каком языке вы разговариваете? На турском ?
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Wekil Halylow
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Ответ Mekanych Red Devil
салам, АГ.
Мен Балкандан начинжи йыл озун?
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Berekella 999
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Нет плаксы в мю, можно теперь за них болеть спокойно
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Mekanych Red Devil
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Ответ Wekil Halylow
Салам дос хайсы велаятдан?
салам, АГ.
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Wekil Halylow
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Ответ Mekanych Red Devil
Побеждать надо обязательно. Ньюкасл будет играть с Арсеналом, если канониры выиграют, то МЮ будет впереди на 1 очко и матч в запасе. Если сыграют вничью, то сравняются с сороками опять же с матчем в запасе. Если выиграет Ньюкасл, то при победе МЮ сократится отставание от самого Арсенала, а там и очная игра впереди через два тура. До игры с Арсеналом правда и дерби есть, в любом случае обязаны побеждать вишенок. Да и отрываться от шпор и Ливера надо. И желательно улучшать статистику забитых и пропущенных, когда если не в матчах с Борнмутом... Но как же тяжело даются матчи в час ночи, уже две игры не смог посмотреть в прямом эфире, пришлось на след день искать полные матчи в записи.
Салам дос хайсы велаятдан?
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Руслан Чесебиев
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Победа и никакого другого результата! Желательно с крупным счетом, тем более очки будут терять команды в этом туре из топ-4 и надо сокращать отставание!
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-2
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Ivchev
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Вперед МЮ!
Надо выходить на чистое 3 место сегодня!

А потом МС и Арсенал - если помечтать, чтобы выиграть оба эти матча... Не вериться даже, нет, пусть сегодня сначала победим.
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QWertY
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Удачи банде Тен Хага. Надеюсь победят и выйдут на заслуженное 3 место
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Mekanych Red Devil
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Побеждать надо обязательно. Ньюкасл будет играть с Арсеналом, если канониры выиграют, то МЮ будет впереди на 1 очко и матч в запасе. Если сыграют вничью, то сравняются с сороками опять же с матчем в запасе. Если выиграет Ньюкасл, то при победе МЮ сократится отставание от самого Арсенала, а там и очная игра впереди через два тура. До игры с Арсеналом правда и дерби есть, в любом случае обязаны побеждать вишенок. Да и отрываться от шпор и Ливера надо. И желательно улучшать статистику забитых и пропущенных, когда если не в матчах с Борнмутом...

Но как же тяжело даются матчи в час ночи, уже две игры не смог посмотреть в прямом эфире, пришлось на след день искать полные матчи в записи.
+10
-5
+5
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x2dj8fx6q7
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МЮ ВЕРНУЛСЯ
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oborit
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Ждём победы МЮ и побольше забитых мячей.
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Гегенпрессинг Рангника
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МЮ победа в 3 мяча
+3
-3
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