«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Борнмутом» в матче 19-го тура АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 3 января, 23.00, «Олд Траффорд»
Надо выходить на чистое 3 место сегодня!
А потом МС и Арсенал - если помечтать, чтобы выиграть оба эти матча... Не вериться даже, нет, пусть сегодня сначала победим.
Но как же тяжело даются матчи в час ночи, уже две игры не смог посмотреть в прямом эфире, пришлось на след день искать полные матчи в записи.