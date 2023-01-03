«Сивасспор»: «Агенты Дзюбы предложили его нам. Мы пока проверяем игрока, не делали никаких движений»

В «Сивасспоре» отреагировали на слухи об интересе к .

Ранее сообщалось, что 34-летнему экс-форварду «Зенита» предложили перейти в « ». Клуб идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.

«Агенты Дзюбы предложили нам его. Мы пока проверяем игрока. Не делали никаких движений.

Решать будет тренер. Если он скажет да, а также детали контракта будут хорошими, все возможно!» – цитирует « » помощника президента «Сивасспора» Орая Отякмаза.

«Нет, «Сивасспор» не предлагал Дзюбе контракт. Это неправда. Мы не заинтересованы в нем», – сказал Sport24 президент турецкого клуба Меджнун Отякмаз.

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.