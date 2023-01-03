«Сивасспор»: «Агенты Дзюбы предложили его нам. Мы пока проверяем игрока, не делали никаких движений»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сивасспор высшая лига Турция возможные трансферы Спорт-Экспресс Футбол

В «Сивасспоре» отреагировали на слухи об интересе к Артему Дзюбе.

Ранее сообщалось, что 34-летнему экс-форварду «Зенита» предложили перейти в «Сивасспор». Клуб идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.

«Агенты Дзюбы предложили нам его. Мы пока проверяем игрока. Не делали никаких движений.

Решать будет тренер. Если он скажет да, а также детали контракта будут хорошими, все возможно!» – цитирует «Спорт-Экспресс» помощника президента «Сивасспора» Орая Отякмаза.

«Нет, «Сивасспор» не предлагал Дзюбе контракт. Это неправда. Мы не заинтересованы в нем», – сказал Sport24 президент турецкого клуба Меджнун Отякмаз.

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

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26 комментариев

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zqhh2gq7nv
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Ответ Horh
Во докатился, даже в турецкий пердив думают брать или нет😁
Ты че еще сравниваешь турецкую лигу с рпл? Турки давно уже далеко от нас ушли и уровень футбола с тренировками на много выше
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Юрий Кечко
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Проверяете ? Создали фейк женскую страницу , и проверяете поведётся ли он на сей раз?))
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kutavlik
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Как шлюху уже предлагают!!!
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keylargo
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Ну коли проверяете, несколько возвратно-поступательных движений надо таки сделать
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Dinamik1
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Не делайте ни каких движений он сделает все сам он умеет
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Владислав Бондарчук
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Посмотрите его последнее видео в инете и у плюшек
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OldRedWhite
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Нет, сняли ему номер в отеле, а на тв крутят только Орзул, других каналов нет.
А что его проверять ?
Он давно проверен электроникой !
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Recreated
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Ответ Horh
Во докатился, даже в турецкий пердив думают брать или нет😁
Да кому оно нужно то!?
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Арсений Элин
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Торпедо,Сиваспор....кто дальше?кто ещё готовиться вылетать?кому ещё предложат аремона?))
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Никита Тулаев
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А теперь все представили связку Дзюбиньо с Криндем7))))
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alexsem69
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Нет, сняли ему номер в отеле, а на тв крутят только Орзул, других каналов нет.
😆😆😆
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QWertY
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Даже аутсайдеру не нужен
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Balt
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Артёмка знает нужные движения. Опытный игрок.
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vasos
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Ему нужен хороший мануальщик
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Axl_rose
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Турок хитрый торговец. Ценник сбивает, похоже.
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vrazrez
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Стоит задуматься. Лавка в СивАсе будет последней кляксой на карьере.
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ qiqe
проверяют? всмюсле оставили бабки в шкафчике и ждут стырит он их или нет?
Нет, сняли ему номер в отеле, а на тв крутят только Орзул, других каналов нет.
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Злодей Спб
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Дзюба как Криш - уже завершает и ждёт хороший последний контракт, но его всё нет и нет после ухода из Зенита. Вне пределов России в нынешнем возрасте и форме он мало кому нужен. По хорошему, надо было Дзюбе идти в Рубин. Да, это ФНЛ, но денег бы предложили нормально летом.
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Andreir888
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Жалко Артёма, но, похоже, сам всё устроил, что так получилось
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GuruFutbola
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Пусть посмотрят выпуск «плюшки» на ютубе, там все понятно
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qiqe
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проверяют? всмюсле оставили бабки в шкафчике и ждут стырит он их или нет?
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Phantomm
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Ответ Horh
Во докатился, даже в турецкий пердив думают брать или нет😁
Ну не пердив ещё,а два года назад вообще играли в еврокубках.Да вообще не хуже Аданаспора,если не учитывать текущий сезон
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Матвей Суицидин
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Ответ Пако
Обидно за Артёма, талантливый от природы парень, но весь талат свой сам и загубил. Сегодня он всего-то лишь "игрочишка"
Ничего он не загубил. Его рекорды результативности еще долго будут подбивать. Всем бы такую карьеру.
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Налоги Хёнесса
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>Мы пока проверяем игрока.
Интересно, видео-портфолио уже видели?
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Пако
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Обидно за Артёма, талантливый от природы парень, но весь талат свой сам и загубил. Сегодня он всего-то лишь "игрочишка"
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