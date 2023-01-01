Месси о 2022-м: «Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился. Это было бы невозможно без поддержки из Парижа, Барселоны, других городов и многих стран»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 соцсети Футбол

Лионель Месси подвел итоги 2022 года в обращении к болельщикам.

«Год, который я никогда не забуду, подошел к концу. Наконец-то осуществилась мечта, к которой я всегда стремился. Но это ничего бы не стоило, если бы я не мог поделиться этим с замечательной семьей, самой лучшей семьей, которая только может быть у кого-либо. И с друзьями, которые всегда поддерживают меня и не позволяют мне оставаться внизу всякий раз, когда я падаю.

Хочу также сохранить исключительные воспоминания ради всех, кто следит за мной и поддерживает меня, возможность разделить это путешествие с вами невероятна. Добраться туда, где я нахожусь сегодня, было бы невозможно без всей этой поддержки со стороны людей из моей страны, Парижа, Барселоны и многих других городов из множества стран, откуда я получаю всю эту любовь.

Надеюсь, что этот год был также замечательным для всех, и я желаю всем здоровья и сил, чтобы оставаться счастливыми в 2023-м. Крепко обнимаю всех!» – написал 35-летний игрок атаки «ПСЖ» и сборной Аргентины.

Месси стал победителем чемпионата мира в Катаре в составе своей национальной команды и был признан лучшим футболистом по итогам турнира.

Вся красота года: 100 прекрасных спортивных фотографий со всего света

Как Роналду и Месси провели 2022-й? Сравниваем по всем возможным показателям

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barca1899messi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мадрид наказывает!
Это было бы невозможно без поддержки из Парижа, Барселоны, Катара, и судейского корпуса.
🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leeexxxxtml
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alibi Tasbau
Учитывая какие были соперники у Португалии в плей оф и груп этапе Евро 16, можно утверждать, что у него из трофеев со сборной лишь Лига Наций
У Роналду хотя бы 5 липовых пенок не было в каждом матче, а все чистые голы 3+3. Так что ты прав, у Месси только мусорная полупрофессиональная Копа, у Роналду ЕВРО+ Лига наций.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот год был очень тяжелый.И Лео приведя Аргентину к победе и подняв Кубок Мира над головой скрасил его.Спасибо Лео за яркие впечатления в декабре 2022!!!.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaiRic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все верно, жить надо не замечая хейтеров, я их больше не вижу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alibi Tasbau
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ leeexxxxtml
Без судей, если обладать честностью, чего у грязного хоббится никогда не было. 5 липовых пеналей в каждом матче, так бы и сборная Латвии стала бы чемпионом. Единственное что шейхи никогда не купят для малыша - это чемпионство в Топ 3 чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах и статус лучшего бомбардира в истории футбола . Хоббитс с 3ЛЧ в одном клубе и статусом тепличного ограниченного игрока одного клуба даже ногтя не стоит Короля футбола Роналду. Так что как бы там евровидения ЗМ и подарки с липовыми пеналями не продолжались, Месси всего-лишь пыль в сравнении с Королем. И это знают все. И бомбить всех будет до конца жизни. И это прекрасно).
Учитывая какие были соперники у Португалии в плей оф и груп этапе Евро 16, можно утверждать, что у него из трофеев со сборной лишь Лига Наций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaiRic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бродяга-симпатяга
Давай теперь утопи ЖКХ в ЛЧ. Можешь ходить пешком, никто не осудит
Пускай лучше притопит как на чм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaiRic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Финал чм2022 - один из лучших дней в 2022 и всей моей жизни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Федот Евграфович
И ни слова о судьях тоже :) А что было бы без них? :)
Уверен, скyлeж о судьях он оставил хейтеркам))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leeexxxxtml
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dilshod Saliev
Эт которые Рону липовую пенку поставили?)))
Не, это когда 6 липовых поставили малышу).
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kashej
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси футболист, спортсмен, философ, политик, дипломат, артист
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бродяга-симпатяга
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давай теперь утопи ЖКХ в ЛЧ. Можешь ходить пешком, никто не осудит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федот Евграфович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
Все таки какая же разница между фруктом и Месси не только как футболистами, но и людьми. Вспомнить только интервью бездаря, когда тот заявлял, что будь его партнеры также скилловы, как он сам, уже давно бы все выиграли. Что он самый совершенный футблист всех времен. И на контрасте почти каждое вью Месси, где ни слова о себе любимом. О ком угодно, но не о себе: тренерах, штабе, друзьях, семье, партнерах. Месси - эталон футболиста во всех отношениях. Примерный спортсмен и семьянин
И ни слова о судьях тоже :) А что было бы без них? :)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leeexxxxtml
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Без судей, если обладать честностью, чего у грязного хоббится никогда не было. 5 липовых пеналей в каждом матче, так бы и сборная Латвии стала бы чемпионом. Единственное что шейхи никогда не купят для малыша - это чемпионство в Топ 3 чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах и статус лучшего бомбардира в истории футбола . Хоббитс с 3ЛЧ в одном клубе и статусом тепличного ограниченного игрока одного клуба даже ногтя не стоит Короля футбола Роналду. Так что как бы там евровидения ЗМ и подарки с липовыми пеналями не продолжались, Месси всего-лишь пыль в сравнении с Королем. И это знают все. И бомбить всех будет до конца жизни. И это прекрасно).
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Половина России поддерживала.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andria Managadze
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ arsenal.ave
Сразу видно, кто хорошо начал отмечать уже утром 31))
да голова ужасно болит совсем про время забыл 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Месси лучший в истории!:) Красивый, богатый, с красивой женой:) Он феноменален😍😍😍
Ну гюнасчет коасоты вы явно ошиблись😄
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
VAMOS ARGENTINA!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси лучший в истории!:) Красивый, богатый, с красивой женой:) Он феноменален😍😍😍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ильнур Хасанов
Интересно кто же купил Аргентине кубок
Чего ты несёшь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юлия Ким
Победа Лео и команды на ЧМ - один из самых счастливых моментов в этом ужасном 2022 году.
Это была эпичная победа сборной Аргентины!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ааа Ббб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Роналду нас не поздравил 😔😔😔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Айлин 1990
Новый год начался, а хейтеры и фанаты Роналду на этот новый год переходяд с негативом и жельчью. Ребята может хотя бы новый год начните с позитива, вы уже первый пост на новом году , кидаетесь на Месси. Может хватит.
Теперь все фанаты Кринжа7 будут смотреть все матчи чемпионата Саудовской Аравии)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хороший фрукт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бестрофейник 19/20
Судей упомянуть забыл
Главное ты упомянул... Остальное не важно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koshaus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Человек-Пендаль скромно умолчал о роли ФИФА и судей.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лео молодец. Ждал, что его поздравит Криштиану, но не сложилось
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий