«Локомотив» не смог арендовать капитана «Уракана» Меролью. Аргентинцы настаивали на полноценном трансфере

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Уракан Краснодар Матч ТВ Лукас Меролья Футбол

«Локомотив» хотел арендовать защитника «Уракана» Лукаса Меролью.

Как сообщает «Матч ТВ», железнодорожники, продолжающие поиски центрального защитника, обратились в «Уракан» с предложением арендовать аргентинца до конца нынешнего сезона. В аргентинском клубе настаивали на полноценном трансфере, на этом переговоры были заморожены.

Меролья – 27-летний центральный защитник, выступающий за «Уракан» с 2018 года. 

В 2022 году Лукас, будучи капитаном команды, провел 28 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро. Его контракт с «Ураканом» действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Меролья близок к переходу в «Краснодар».

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5 комментариев

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Фут.Боль
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Ответ encaro_one
За полгода до конца контракта или продают, пусть и недорого или продлевают. Где есть подобные примеры полугодовых аренд у психически здоровых команд, без конфликта с нужным игроком основы.
А если игрок сказал, что продлевать не будет, то что? Сиди доигрывай контракт и уходи бесплатно , клуб тогда ничего не получает.Переходи в тот же Локо свободным.
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encaro_one
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Ответ Фут.Боль
Так за аренду игрока они бы получили деньги, а так могут свободным взять бесплатно летом 2023г, нормальное предложение вообще-то.
За полгода до конца контракта или продают, пусть и недорого или продлевают.
Где есть подобные примеры полугодовых аренд у психически здоровых команд, без конфликта с нужным игроком основы.
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Spaten
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Даже Уралан отказывает менеджменту Локомотива
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Фут.Боль
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Ответ encaro_one
Какое-то наркоманское предложение у Локомотива, у игрока основы оставалось полгода до конца контракта, дайте его в аренду на эти полгода, мы спасибо скажем?
Так за аренду игрока они бы получили деньги, а так могут свободным взять бесплатно летом 2023г, нормальное предложение вообще-то.
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encaro_one
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Какое-то наркоманское предложение у Локомотива, у игрока основы оставалось полгода до конца контракта, дайте его в аренду на эти полгода, мы спасибо скажем?
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