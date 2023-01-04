«Локомотив» не смог арендовать капитана «Уракана» Меролью. Аргентинцы настаивали на полноценном трансфере
«Локомотив» хотел арендовать защитника «Уракана» Лукаса Меролью.
Как сообщает «Матч ТВ», железнодорожники, продолжающие поиски центрального защитника, обратились в «Уракан» с предложением арендовать аргентинца до конца нынешнего сезона. В аргентинском клубе настаивали на полноценном трансфере, на этом переговоры были заморожены.
Меролья – 27-летний центральный защитник, выступающий за «Уракан» с 2018 года.
В 2022 году Лукас, будучи капитаном команды, провел 28 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.
Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро. Его контракт с «Ураканом» действует до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Меролья близок к переходу в «Краснодар».
Где есть подобные примеры полугодовых аренд у психически здоровых команд, без конфликта с нужным игроком основы.