Агент Карраскаля подтвердил интерес к игроку ЦСКА со стороны «Атлетико» и «Коринтианс»

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Агент футболиста Хорхе Карраскаля подтвердил интерес со стороны других клубов.

Ранее появились сведения о том, что интерес к колумбийскому футболисту проявляют «Атлетико» и «Коринтианс». Представитель игрока – Мартин Родригес – подтвердил информацию об этом.

«Да, «Атлетико» и «Коринтианс» действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним», – сообщил агент.

Также отмечалось, что ЦСКА рассчитывает получить 15 миллионов евро за Карраскаля, если переговоры обретут конкретную форму.

Полузащитник забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.

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1 комментарий

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Камбоджа Иванов
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Коротко о нынешнем Атлетико:
- покупает Мурило и Витселя;
- интересуется Карасскалем;
- уводит у Зенита Де Пауля (хотя он в этом списке явно лучший).
А потом все удивляются почему они так сдали.
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