Агент Карраскаля подтвердил интерес к игроку ЦСКА со стороны «Атлетико» и «Коринтианс»

Агент футболиста подтвердил интерес со стороны других клубов.

Ранее появились сведения о том, что интерес к колумбийскому футболисту проявляют « » и « ». Представитель игрока – Мартин Родригес – подтвердил информацию об этом.

«Да, «Атлетико» и «Коринтианс» действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним», – сообщил агент.

Также отмечалось, что рассчитывает получить 15 миллионов евро за Карраскаля, если переговоры обретут конкретную форму.

Полузащитник забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир .