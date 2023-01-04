Агент Карраскаля подтвердил интерес к игроку ЦСКА со стороны «Атлетико» и «Коринтианс»
Агент футболиста Хорхе Карраскаля подтвердил интерес со стороны других клубов.
Ранее появились сведения о том, что интерес к колумбийскому футболисту проявляют «Атлетико» и «Коринтианс». Представитель игрока – Мартин Родригес – подтвердил информацию об этом.
«Да, «Атлетико» и «Коринтианс» действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним», – сообщил агент.
Также отмечалось, что ЦСКА рассчитывает получить 15 миллионов евро за Карраскаля, если переговоры обретут конкретную форму.
Полузащитник забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.
- покупает Мурило и Витселя;
- интересуется Карасскалем;
- уводит у Зенита Де Пауля (хотя он в этом списке явно лучший).
А потом все удивляются почему они так сдали.