ЦСКА не получал предложений по Карраскалю. Хавбек не хочет уходить из клуба (Bobsoccer)

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ЦСКА не собирается расставаться с хавбеком Хорхе Карраскалем.

Армейцы не получали предложений по 24-летнему колумбийцу, сообщает Bobsoccer.

По данным источника, сам Карраскаль не намерен никуда уходить. 7 января он начнет вместе с командой подготовку ко второй части сезона.

На днях в интервью Primer Tiempo полузащитник заявил, что хотел бы играть в еврокубках.

Статистика Карраскаля – здесь.

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