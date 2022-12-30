ЦСКА не получал предложений по Карраскалю. Хавбек не хочет уходить из клуба (Bobsoccer)
ЦСКА не собирается расставаться с хавбеком Хорхе Карраскалем.
Армейцы не получали предложений по 24-летнему колумбийцу, сообщает Bobsoccer.
По данным источника, сам Карраскаль не намерен никуда уходить. 7 января он начнет вместе с командой подготовку ко второй части сезона.
На днях в интервью Primer Tiempo полузащитник заявил, что хотел бы играть в еврокубках.
Статистика Карраскаля – здесь.
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