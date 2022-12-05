Влашич о Миранчуке: «Мы очень близкие друзья, всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой»

Хавбек «Торино» рассказал об отношениях с .

– Мы хорошие друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой. Мы очень близкие друзья. Он замечательный футболист.

– На каком языке вы разговариваете?

– Немного на русском, английском, итальянском. Мы миксуем.

– Помогал ли он вам с адаптацией?

– Нет, я перешел в до него.

– Но он жил некоторые время в Италии.

– Да, но все с этим было нормально, – сказал футболист сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ