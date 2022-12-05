Влашич о Миранчуке: «Мы очень близкие друзья, всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой»

Теги Торино серия А Италия Сборная Хорватии по футболу Алексей Миранчук Никола Влашич Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Торино» Никола Влашич рассказал об отношениях с Алексеем Миранчуком.

– Мы хорошие друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой. Мы очень близкие друзья. Он замечательный футболист.

– На каком языке вы разговариваете?

– Немного на русском, английском, итальянском. Мы миксуем.

– Помогал ли он вам с адаптацией?

– Нет, я перешел в «Торино» до него.

– Но он жил некоторые время в Италии.

– Да, но все с этим было нормально, – сказал футболист сборной Хорватии.

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