Анчелотти понравилась игра Азара против «Касереньо»: «Хотя ему и Родриго тяжело в матчах, где приходится мучиться»
Карло Анчелотти оценил игру Эдена Азара в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Касереньо» (1:0).
Хавбек вышел в стартовом составе «Реала» впервые с октября и был заменен на 68-й минуте.
«Мне понравилась его игра, хотя в таких матчах трудно индивидуально оценивать. [На таком поле] играть было невозможно.
Таким футболистам, как он и Родриго, тяжело играть в матчах, где приходится мучиться. Но он показал то, что от него требуется», – сказал главный тренер «Реала» As.
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