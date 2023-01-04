Анчелотти понравилась игра Азара против «Касереньо»: «Хотя ему и Родриго тяжело в матчах, где приходится мучиться»

оценил игру в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Касереньо» (1:0).

Хавбек вышел в стартовом составе «Реала» впервые с октября и был заменен на 68-й минуте.

«Мне понравилась его игра, хотя в таких матчах трудно индивидуально оценивать. [На таком поле] играть было невозможно.

Таким футболистам, как он и , тяжело играть в матчах, где приходится мучиться. Но он показал то, что от него требуется», – сказал главный тренер « » As.