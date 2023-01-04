Анчелотти понравилась игра Азара против «Касереньо»: «Хотя ему и Родриго тяжело в матчах, где приходится мучиться»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Эден Азар Родриго Касереньо Футбол

Карло Анчелотти оценил игру Эдена Азара в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Касереньо» (1:0).

Хавбек вышел в стартовом составе «Реала» впервые с октября и был заменен на 68-й минуте.

«Мне понравилась его игра, хотя в таких матчах трудно индивидуально оценивать. [На таком поле] играть было невозможно.

Таким футболистам, как он и Родриго, тяжело играть в матчах, где приходится мучиться. Но он показал то, что от него требуется», – сказал главный тренер «Реала» As.

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6 комментариев

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kontelaki
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азар вернулся ? неужели мы видим прайм версию азара можно дать контракт на 2-3 года за этот матч
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carlitosway
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так как провалился азар в реале еще надо умудрится, у практически всех звездных игроков трансфер которых по итогу можно считать провальным все равно можно найти хотя бы несколько матчей где они показали свой уровень, у азара же за реал просто ноль, нет ни одной игры где можно было сказать что он сыграл отлично и на уровне времен челси
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ОттоДракула
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Настоящее мучение это смотреть на игру Азара.
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Бухгалтер2021
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тяжело на картофельном поле играть
+7
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Кино Музыка
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Уклончиво понравилась, так бы сказал)
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corazón blanco
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Абсолютно не понравился Эден, понятное дело, трудно проявить свои лучшие качествач когда играешь на такой поляне, но Эден даже не особо заметен был на поле.
+6
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+6
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