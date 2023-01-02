Карло Анчелотти: «ЛЧ – главный турнир для «Реала», но Кубок Испании тоже важен. Хотим выиграть его»

рассказал, что «Реал» хочет выиграть Кубок Испании.

Завтра мадридский клуб сыграет с «Касереньо» на стадии 1/16 финала Кубка Испании. «Реал» не выигрывал этот турнир с 2014 года.

«Это важный турнир для нас, но не самый важный. Главный турнир для нас – это чемпионов. Но, надевая футболку этого клуба, нужно уважать все соревнования и пытаться выиграть их. – один из турниров, которые мы хотим выиграть в этом году.

Нужно действовать умно. Нельзя победить на одном мастерстве. Нужно играть интенсивно и бороться. Для нас важен Кубок Испании. Мы должны вложить в этот матч все, что имеем, – мастерство, интенсивность и характер», – сказал тренер «Реала».

« » сыграет с «Касереньо» завтра, 3 января. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.