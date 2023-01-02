Карло Анчелотти: «ЛЧ – главный турнир для «Реала», но Кубок Испании тоже важен. Хотим выиграть его»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Касереньо Футбол

Карло Анчелотти рассказал, что «Реал» хочет выиграть Кубок Испании.

Завтра мадридский клуб сыграет с «Касереньо» на стадии 1/16 финала Кубка Испании. «Реал» не выигрывал этот турнир с 2014 года.

«Это важный турнир для нас, но не самый важный. Главный турнир для нас – это Лига чемпионов. Но, надевая футболку этого клуба, нужно уважать все соревнования и пытаться выиграть их. Кубок Испании – один из турниров, которые мы хотим выиграть в этом году.

Нужно действовать умно. Нельзя победить на одном мастерстве. Нужно играть интенсивно и бороться. Для нас важен Кубок Испании. Мы должны вложить в этот матч все, что имеем, – мастерство, интенсивность и характер», – сказал тренер «Реала».

«Мадрид» сыграет с «Касереньо» завтра, 3 января. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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Arthurino
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Очередной коммент про маленького ригоберку удалили модераторы. А фанатка Реала и Роналду все еще продолжает скулить. Посмотрите на это, жалко даже его родителей
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rigobersong
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Ответ 5t1ck
Честно нет, но это никак не доказывает то, что судья был куплен ,а не банально ошибся. Как ты это можешь доказать или кто-либо другой доказал? Так что твоя желчъ безосновательна, как выяснили.))
Конечно банально ошибся в тысячный раз в пользу матрита🤣🤣🤣:)
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
На судейство трех турниров у госпроекта франко не хватает денег, поэтому у них никогда не будет требла)
https://ibb.co/4Y94VDH
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5t1ck
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Ответ rigobersong
Ты купленные титулы так же считаешь?:)) Даже в новейшей истории ты готов поклясться жизнью своих детей, что гол в финале 2016го был забит честно, а не с позорного офсайда?:)) риал позор футбола, когда ты говоришь про титулы мудрида, дели сразу все на 10:)) т.к. никому купленные чашки неинтересны:)))
Честно нет, но это никак не доказывает то, что судья был куплен ,а не банально ошибся. Как ты это можешь доказать или кто-либо другой доказал? Так что твоя желчъ безосновательна, как выяснили.))
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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Хм, даже без треблов Мадрид один из самых титулованных клубов мира.
Ты купленные титулы так же считаешь?:)) Даже в новейшей истории ты готов поклясться жизнью своих детей, что гол в финале 2016го был забит честно, а не с позорного офсайда?:)) риал позор футбола, когда ты говоришь про титулы мудрида, дели сразу все на 10:)) т.к. никому купленные чашки неинтересны:)))
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corazón blanco
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Ответ GuruFutbola
На протяжении всей истории модрида в кубке короля кто их только не выбрасывал из команд двух сегунд, так что это не будет новостью)
Вы так говорите, как будто у Барселоны никогда не было поражений от команд из Сегунд, даже поражения от команд Терсеры были.
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
0 треблов в истории!:))🤣🤣🤣
Хм, даже без треблов Мадрид один из самых титулованных клубов мира.
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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Удачи Мадриду, пора бы уже и в Кубке Короля показать результат. Понятно, что это не самый престижный турнир, тем не менее огорчает, что Мадрида зачастую не с полной ответственностью и настроем подходит к матчам в этом турнире.
0 треблов в истории!:))🤣🤣🤣
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corazón blanco
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Удачи Мадриду, пора бы уже и в Кубке Короля показать результат. Понятно, что это не самый престижный турнир, тем не менее огорчает, что Мадрида зачастую не с полной ответственностью и настроем подходит к матчам в этом турнире.
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GuruFutbola
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Ответ rigobersong
Уже готовит отмазки от очередного позора мадрида🤣🤣🤣 Алькоркон - риал 4-0:))
На протяжении всей истории модрида в кубке короля кто их только не выбрасывал из команд двух сегунд, так что это не будет новостью)
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GuruFutbola
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На судейство трех турниров у госпроекта франко не хватает денег, поэтому у них никогда не будет требла)
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intelecc global
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Ответ rigobersong
Уже готовит отмазки от очередного позора мадрида🤣🤣🤣 Алькоркон - риал 4-0:))
не, это уже абсурд, давай быть реалистами
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rigobersong
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Уже готовит отмазки от очередного позора мадрида🤣🤣🤣

Алькоркон - риал 4-0:))
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bostonKG
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Респект Дон Карло
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