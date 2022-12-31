Анчелотти о 2:0 с «Вальядолидом»: «Реал» должен был побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год»
Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Вальядолидом» (2:0) в матче Ла Лиги.
«Мы должны были побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год (мадридцы выиграли Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании – прим. Sports.ru).
Да, мы оборонялись не лучшим образом, но это был матч, который мы обязаны были выиграть. Игра получилась сложной. «Вальядолид» то и дело наседал, но во втором тайме мы играли хорошо. В итоге мы уезжаем с тремя очками. Важно, что Бензема и Куртуа показали отличную игру.
Азар сыграет в следующем матче», – сказал главный тренер «Реала».
3 января мадридцы встретятся в гостях с «Касереньо» в 1/16 финала Кубка Испании.
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