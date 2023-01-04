Анчелотти об 1:0 с «Касереньо»: «На таком поле играть нельзя. Это не футбол»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Кубок Испании Касереньо Футбол

Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Касереньо» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Мне все понравилось, с первой до последней минуты. Мы знали, что нам придется терпеть, но мы не рисковали в обороне и провели вторую подряд игру на ноль.

На таком поле играть нельзя. По мне, это не футбол. Здорово, когда у маленьких команд есть возможность соперничать с большими. Для болельщиков это хорошо, но, помимо прочего, они хотят видеть хорошие матчи», – сказал главный тренер «Реала» As.

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3 комментария

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xDe xDe
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Нет, понятно, что Касереньо ни в чём не виноваты. Есть регламент Кубка, и, если бы поле (сам газон, а не стадион) не вписывалось в минимальные критерии, то матч там просто и не провели бы. Понятно, что бюджет небольшого провинциального клуба не может обеспечить такой же газон, как на стадионах больших клубов Ла Лиги. Хотя и у них провалы бывают - далеко ходить не нужно, на Бернабеу в начале сезона были очень большие проблемы с газоном. То ли реконструкция повлияла (новая крыша), то ли жара мадридская, то ли просто агрономы прошляпили.

Но понятно и беспокойство Карло. Он планирует на несколько матчей вперёд, и беспокоится за игроков, которым приходится играть на грядках, где, такое ощущение, только вчера картошку вскапывали. И даже чёрт с ним, что из-за этого игра плохо идёт, поскольку игроки Мадрида привыкли, чтобы мяч катился, а не прыгал - важнее то, что на таком газоне куда проще совсем необязательную травму получить.
К игрокам Касереньо, повторюсь, никаких претензий - ребята играют, как умеют, матч можно занести им в актив, они большие молодцы и достойно сопротивлялись. Ну а повреждения Начо с Одриосолой, надеюсь, останутся меньшим злом и всё обойдётся.
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corazón blanco
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Согласен, поле было не лучшего качества, из-за этого было больше борьбы, чем футбола. Тем не менее все находились в равных условиях. Главное, что дотерпели и нашли свой момент. Касереньо молодцы, бились, сражались, подарили своим болельщикам праздник.
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nikolozi33
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Дон Карло прав. Смотрел матч и было ощущение, что газон из какой-то деревни... В любом случае, Мадрид идет дальше!!!
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