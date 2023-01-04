Анчелотти об 1:0 с «Касереньо»: «На таком поле играть нельзя. Это не футбол»

оценил победу «Реала» над «Касереньо» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Мне все понравилось, с первой до последней минуты. Мы знали, что нам придется терпеть, но мы не рисковали в обороне и провели вторую подряд игру на ноль.

На таком поле играть нельзя. По мне, это не футбол. Здорово, когда у маленьких команд есть возможность соперничать с большими. Для болельщиков это хорошо, но, помимо прочего, они хотят видеть хорошие матчи», – сказал главный тренер « » As.