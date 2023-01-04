Анчелотти об 1:0 с «Касереньо»: «На таком поле играть нельзя. Это не футбол»
Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Касереньо» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.
«Мне все понравилось, с первой до последней минуты. Мы знали, что нам придется терпеть, но мы не рисковали в обороне и провели вторую подряд игру на ноль.
На таком поле играть нельзя. По мне, это не футбол. Здорово, когда у маленьких команд есть возможность соперничать с большими. Для болельщиков это хорошо, но, помимо прочего, они хотят видеть хорошие матчи», – сказал главный тренер «Реала» As.
Но понятно и беспокойство Карло. Он планирует на несколько матчей вперёд, и беспокоится за игроков, которым приходится играть на грядках, где, такое ощущение, только вчера картошку вскапывали. И даже чёрт с ним, что из-за этого игра плохо идёт, поскольку игроки Мадрида привыкли, чтобы мяч катился, а не прыгал - важнее то, что на таком газоне куда проще совсем необязательную травму получить.
К игрокам Касереньо, повторюсь, никаких претензий - ребята играют, как умеют, матч можно занести им в актив, они большие молодцы и достойно сопротивлялись. Ну а повреждения Начо с Одриосолой, надеюсь, останутся меньшим злом и всё обойдётся.