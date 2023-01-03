Генпродюсер «Матч ТВ» – Геничу на 45-летие: «Ты заслуженно стал одним из самых любимых миллионами спортивных журналистов страны»

Теги премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поздравил комментатора Константина Генича с 45-летием.

«Дорогой Костя, с днем рождения!

Ты никогда не останавливаешься на достигнутом, ищешь новые форматы, принимаешь новые для себя вызовы, открываешься в новых амплуа. За годы работы ты абсолютно заслуженно стал одним из самых узнаваемых и любимых миллионами спортивных журналистов страны, не боясь говорить (да и петь) то, что на душе. Ценю тебя как прекрасного человека с большой душой и как крепкого профессионала!) С днем рождения!» – написал Александр Тащин в телеграм-канале.

Трушечкин ворвался в топ-3, а Шнякин обогнал Уткина. Обновленный рейтинг комментаторов плей-офф ЧМ

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Редактор спортс.ру, читая эту новость перед публикацией: ихихыхыхвхы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Во время матча Аргентина - Австралия Генич произнес фамилию Месси примерно столько же раз, сколько Испания отдала передач в матче с Марокко...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M_Dave
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤮
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я настолько олдовый (старый пень то есть), что помню Алексея Трипутеня,который играл за ЦСКА,получил травму,стал журналистом,на "Маяке" работал ,в СЭ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Галынский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Генич же хорват😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Кто-нибудь так легко обыгрывал арбитра, как это сделал капитан московского «Спартака»?"
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Яблонский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тошнотворная школа российских и бедорусскиз комментаторов, где они воспринимаются не как услоаные официанты, которые помогают смотреть споро, а как звезданутые и любящие себя в репортаже. А по факту им не интересны события игры, они отвлекаются на сторонние истории и самолюбование, хотя и в принципе не способны выполнять базовые свои функции типа называть игроков. Кошмар.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Раиль Хафизов
О том, что он был футболистом, 99% болельщиков узнали задним числом, когда он комментировать начал
За "Амкар" играл,если я не путаю. Как и Александр Низелик - был журналистом,стал тренером "Зенита".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раиль Хафизов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эталон зазнавшегося человека
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А будучи игроком мог бы побороться за Золотой Мяч,буагагага
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blacksmithept
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Замечательный комментатор,здоровья,счастья,работы.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раиль Хафизов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Генич нормальный тип, помню лет 10 назад хорошо Ла Лигу комментировал:) Удачи ему. А по поводу хейта, стаду почему-то абсолютно всё не нравится, а Генич и футболистом был неплохим, и комментатором стал отличным:))
О том, что он был футболистом, 99% болельщиков узнали задним числом, когда он комментировать начал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Абдрахимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
...любимый многомиллиардами спортивный...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
очень спортивная новость. Пусть у себя там в телеге хоть лабызают друг дружку 🤷‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Генич нормальный тип, помню лет 10 назад хорошо Ла Лигу комментировал:) Удачи ему. А по поводу хейта, стаду почему-то абсолютно всё не нравится, а Генич и футболистом был неплохим, и комментатором стал отличным:))
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forrest Gamp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лицемер и приспособленец.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xa-xa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А кто генеральный на матч тв
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий