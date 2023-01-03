Генпродюсер «Матч ТВ» – Геничу на 45-летие: «Ты заслуженно стал одним из самых любимых миллионами спортивных журналистов страны»

Генеральный продюсер « » поздравил комментатора с 45-летием.

«Дорогой Костя, с днем рождения!

Ты никогда не останавливаешься на достигнутом, ищешь новые форматы, принимаешь новые для себя вызовы, открываешься в новых амплуа. За годы работы ты абсолютно заслуженно стал одним из самых узнаваемых и любимых миллионами спортивных журналистов страны, не боясь говорить (да и петь) то, что на душе. Ценю тебя как прекрасного человека с большой душой и как крепкого профессионала!) С днем рождения!» – написал в телеграм-канале.

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