рассказал, как формируется его мировоззрение.

– Из чего сформировалась ваша позиция? Книги, подкасты, социальные сети...

– Мне нравится читать прессу. Также я каждое утро слушаю радио. Я много говорю о политике со своим отцом и стараюсь вести важные беседы со своими друзьями.

Мне нравится встречаться с людьми по вечерам, после работы и говорить о том, что происходит за пределами нашего футбольного пузыря. Я хочу знать, как живут люди изо дня в день.

– Вы проходите какую-нибудь терапию? Ходили к психологу?

– Да, шесть лет назад. И я, конечно, это рекомендую. Ее [терапии] стигматизация устарела и не имеет никакого смысла. Пандемия должна была привести к осознанию этого, но некоторые люди по-прежнему это отрицают.

Внутри должен быть такой же порядок, какой мы стараемся навести снаружи. Это путешествие, которое никогда не заканчивается, потому что совершенствоваться можно всегда, – сказал защитник «Барселоны».