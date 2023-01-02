Бельерин посещал психолога: «Нет смысла за это стыдить. Порядок должен быть не только снаружи, но и внутри»

Теги Барселона Ла Лига психология Эктор Бельерин Здоровье Футбол

Эктор Бельерин рассказал, как формируется его мировоззрение.

– Из чего сформировалась ваша позиция? Книги, подкасты, социальные сети...

– Мне нравится читать прессу. Также я каждое утро слушаю радио. Я много говорю о политике со своим отцом и стараюсь вести важные беседы со своими друзьями.

Мне нравится встречаться с людьми по вечерам, после работы и говорить о том, что происходит за пределами нашего футбольного пузыря. Я хочу знать, как живут люди изо дня в день.

– Вы проходите какую-нибудь терапию? Ходили к психологу?

– Да, шесть лет назад. И я, конечно, это рекомендую. Ее [терапии] стигматизация устарела и не имеет никакого смысла. Пандемия должна была привести к осознанию этого, но некоторые люди по-прежнему это отрицают.

Внутри должен быть такой же порядок, какой мы стараемся навести снаружи. Это путешествие, которое никогда не заканчивается, потому что совершенствоваться можно всегда, – сказал защитник «Барселоны».

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19 комментариев

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Hivaga22
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Фиг его знает. Далеко не всегда походы к психологам помогают, это ни разу не панацея.
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d.xoxlov
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Книги читать не пробовал? Натолкали вот такие вот психологи в голову всякого хлама. Сразу было понятно, что сам думать Эктор так и не научился.
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benjamin92
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Лучше поиграть в ксочку
Поддерживаю. Но бывает, что ни кс, ни фифа не радуют. Желаю, чтобы с вами такого не случалось!
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Моутиньо оформляет 40
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Ответ benjamin92
Мужики, не ищите успокоение в алкоголе, это не выход. Сначала вроде легче, а потом ещё хуже. Не слушайте кто говорит "тыжмужыкчёноешь", идите к специалисту. Всё идёт с головы
Лучше поиграть в ксочку
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Леван Мкртчян
ЭкТ800р
Скорее, тот самый друг Джона Коннора, с которым они в автоматы рубились. У того тоже был маллет, только светлый🤓
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Akezhan Kutvarov
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Бельерин так себе футболист, но чел здравый!
Несёт правильные посылы, особенно для молодёжи!
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benjamin92
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Мужики, не ищите успокоение в алкоголе, это не выход. Сначала вроде легче, а потом ещё хуже. Не слушайте кто говорит "тыжмужыкчёноешь", идите к специалисту. Всё идёт с головы
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Заяцволк
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Во, молодец. Я тоже сегодня порядок навёл, правда пока что снаружи только, ну там интимную стрижку сделал, яйчишки побрил и т.п. Потом может быть тоже к психиатру схожу
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rigobersong
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Там не психолог нужен, а психиатр🤓
Возможно и гинеколог:)😀
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Леван Мкртчян
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пресса, радио...ну, его маллет(причёска) теперь легко объясняется, он просто прибыл из прошлого🙂
ЭкТ800р
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rigobersong
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Ответ Chyngyz Orozaliev
Ля, столько постите второсортного футболиста будто он Месси или Роналду. Каждый его пук
Так-то более великий игрок чем наж кринжи:)
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Антон Фалафель
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Все ждут каминг аут от него. Видими ещё не созрел😐
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Kiryl Olshewski
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Душой хотел в арсенал вернуться
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Арсений Элин
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Как этот хиппи уже задолбал))
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ rigobersong
Глорам кринжа давно пора посетить:)
Там не психолог нужен, а психиатр🤓
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Chyngyz Orozaliev
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Ля, столько постите второсортного футболиста будто он Месси или Роналду. Каждый его пук
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ХавиГави_Паратрупер
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Пресса, радио...ну, его маллет(причёска) теперь легко объясняется, он просто прибыл из прошлого🙂
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Вячеслав Клименко
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И какой у него порядок внутри? Помоему, ничем он ему не помог
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rigobersong
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Глорам кринжа давно пора посетить:)
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