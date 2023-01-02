Хавбек «Барсы» Нико пропустит три месяца после перелома кости стопы. Он арендован «Валенсией»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига травмы Нико Гонсалес Футбол

Нико Гонсалес пропустит три месяца из-за перелома кости стопы.

Согласно медицинскому заключению, у полузащитника диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Игрок перенесет операцию и пропустит минимум три месяца.

Полузащитник «Валенсии», арендованный у «Барселоны», получил травму в матче против «Вильярреала» (1:2). Гонсалес был заменен на 79-й минуте и покидал стадион на костылях.

Нико забил 1 гол в 13 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

8 комментариев

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Alex Legend
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Ответ Юра Арутюнов
Вот замена Бусе, нужно возвращать и наигрывать на опорника!!!
В фифу переиграл? Ему даже в Кадисе места нет.
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Alex Legend
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Ответ GuruFutbola
Нужно возвращать и наигрывать вместо Бускетса, в Валенсии играет на не своей позиции
Он играет на уровне второго дивизиона. Самое хреновое подписание для Валенсии в этом сезоне.
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Юра Арутюнов
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Вот замена Бусе, нужно возвращать и наигрывать на опорника!!!
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Vladis2009
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Жалко, скорейшего востоновления
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Kaloyan Yalamov
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Жмём пальцы, восстанавливайся.
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GuruFutbola
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Нужно возвращать и наигрывать вместо Бускетса, в Валенсии играет на не своей позиции
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Егор Зуев
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Это плохо, очень
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Никита Мальковский
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