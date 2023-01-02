Хавбек «Барсы» Нико пропустит три месяца после перелома кости стопы. Он арендован «Валенсией»

пропустит три месяца из-за перелома кости стопы.

Согласно медицинскому заключению, у полузащитника диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Игрок перенесет операцию и пропустит минимум три месяца.

Полузащитник «Валенсии», арендованный у «Барселоны», получил травму в матче против «Вильярреала» (1:2). Гонсалес был заменен на 79-й минуте и покидал стадион на костылях.

Нико забил 1 гол в 13 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.