Аллер вернулся к тренировкам с «Боруссией». Форвард перенес две операции из-за опухоли яичка

восстановился после операций, вызванных раком.

28-летний форвард вернулся в расположение дортмундской « » для тренировок.

«Мы очень рады, что Себастьян вернулся в «Дортмунд» и может присоединиться к команде. Последние несколько недель были очень позитивными. Себастьян безумно боролся за это.

Он невероятно позитивно настроен и хочет вернуться на поле. Мы продолжим сопровождать его на этом пути», – сказал спортивный директор «Боруссии» .

В июле у Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка. Нападающий прошел курс химиотерапии и перенес две операции.