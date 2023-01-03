Аллер вернулся к тренировкам с «Боруссией». Форвард перенес две операции из-за опухоли яичка

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель бундеслига Германия Себастьян Аллер Здоровье Футбол

Себастьян Аллер восстановился после операций, вызванных раком.

28-летний форвард вернулся в расположение дортмундской «Боруссии» для тренировок.

«Мы очень рады, что Себастьян вернулся в «Дортмунд» и может присоединиться к команде. Последние несколько недель были очень позитивными. Себастьян безумно боролся за это.

Он невероятно позитивно настроен и хочет вернуться на поле. Мы продолжим сопровождать его на этом пути», – сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

В июле у Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка. Нападающий прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

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5 комментариев

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Johnie
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Здоровья этому человеку
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Pedri
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Молодец в Аяксе был топ форварда!!!
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Аскар Хакимов
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Так держать! 💪Здоровья и побольше голов за шмелей!
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Boni Jek
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Опасная новость)
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kokakoka
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Отличные новости!
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