Аллер вернется к тренировкам с «Боруссией» в январе. Форвард перенес две операции по удалению опухоли яичка

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Себастьян Аллер Здоровье Футбол

Себастьян Аллер вернется к тренировкам в январе.

Как сообщает Bild, Себастьян Аллер планирует вернуться к тренировкам в дортмундской «Боруссии» в следующем месяце, восстановившись после последней операции по удалению злокачественной опухоли.

Предполагается, что Аллер будет заниматься силовыми тренировками и начнет работу с мячом. Нападающий хочет как можно быстрее набрать форму, однако точные сроки его возвращения на поле неизвестны. Клуб, в свою очередь, не хочет давить на игрока.

В июле у Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка. Нападающий прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

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