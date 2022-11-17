Аллеру предстоит еще одна операция по удалению опухоли: «Борьба для меня не закончена»

Нападающему Дортмунд Себастьяну Аллеру потребуется еще одна операция.

Аллер перешел в «Боруссию» из в летнее трансферное окно. В июле у 28-летнего игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и он был прооперирован в первый раз.

«Как и ожидалось с самого начала, после химиотерапии рассматривались различные возможности.

Я могу сказать, что борьба для меня не закончена. Мне предстоит операция, чтобы покончить с этой опухолью, которая не дает мне выходить на поле. Спасибо всем вам», – написал Аллер в твиттере.