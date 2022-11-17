Аллеру предстоит еще одна операция по удалению опухоли: «Борьба для меня не закончена»
Нападающему «Боруссии» Дортмунд Себастьяну Аллеру потребуется еще одна операция.
Аллер перешел в «Боруссию» из «Аякса» в летнее трансферное окно. В июле у 28-летнего игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и он был прооперирован в первый раз.
«Как и ожидалось с самого начала, после химиотерапии рассматривались различные возможности.
Я могу сказать, что борьба для меня не закончена. Мне предстоит операция, чтобы покончить с этой опухолью, которая не дает мне выходить на поле. Спасибо всем вам», – написал Аллер в твиттере.
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