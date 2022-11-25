Аллер успешно перенес вторую операцию после обнаружения опухоли яичка

перенес еще одну операцию по удалению опухоли.

28-летний нападающий перешел в «Боруссию» Дортмунд из летом этого года. В июле у Аллера была выявлена злокачественная опухоль яичка, и он был прооперирован в первый раз. В ноябре стало известно, что потребуется еще одна операция.

«Новый этап испытаний. Операция номер 2 прошла успешно! Большое спасибо медицинскому персоналу за ежедневную помощь. Не терпится начать восстановление», – написал Себастьян в твиттере.

Фото: twitter.com/HallerSeb/