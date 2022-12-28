Менеджер «Шахтера» об интересе «Арсенала» к Мудрику: «Нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша, чем Антони»

В « » рассказали, сколько хотят за трансфер Михаила Мудрика.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение « » на 40+20 миллионов евро.

«Как мы и говорили, в случае с Мудриком, нужно сделать серьезное предложение. «Арсенал», возможно, и сделал такое предложение, но переговоры идут.

Клубы продавали игроков, которые, по нашему мнению, не сильнее Мудрика за суммы около 100 млн евро, так что 60 млн евро недостаточно.

Не я определяю цифру, у меня нет конкретных указаний, но спортивный директор сказал, что нас устроит предложение ближе к сумме трансфера в « » (117 млн евро – прим. Sports.ru), чем Антони в « » (95 млн евро – прим. Sports.ru ).

Сумма в 40 млн евро даже не принимается во внимание», – сказал помощник спортивного директора клуба Карло Николини в интервью Calciomercato.it.

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