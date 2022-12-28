Менеджер «Шахтера» об интересе «Арсенала» к Мудрику: «Нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша, чем Антони»

Теги Манчестер Юнайтед Чемпионат Украины по футболу Шахтер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Карло Николини Джек Грилиш Михаил Мудрик Антони деньги Футбол

В «Шахтере» рассказали, сколько хотят за трансфер Михаила Мудрика.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» на 40+20 миллионов евро.

«Как мы и говорили, в случае с Мудриком, нужно сделать серьезное предложение. «Арсенал», возможно, и сделал такое предложение, но переговоры идут.

Клубы продавали игроков, которые, по нашему мнению, не сильнее Мудрика за суммы около 100 млн евро, так что 60 млн евро недостаточно.

Не я определяю цифру, у меня нет конкретных указаний, но спортивный директор сказал, что нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша в «Ман Сити» (117 млн евро – прим. Sports.ru), чем Антони в «МЮ» (95 млн евро – прим. Sports.ru ).

Сумма в 40 млн евро даже не принимается во внимание», – сказал помощник спортивного директора клуба Карло Николини в интервью Calciomercato.it.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
зачем сравнивать с реальными разводами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
С бодуна
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смотрел нарезку лучших моментов Мудрика на ютюбе,ухудшенная версия Коноплянки,60 миллиона евро просто космос за него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мудрик > Грилиш, Антони
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Мадаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Антони и Грилиш конечно два посмешище)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доминатор3000
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я могу понять,если они таким образом намекают,чтобы Арсенал добавил.
Но если они всерьёз хотят получить денег,как за Антони или Грилиша,то это «клиника».
Арсенал выйдет из переговоров.
Я не сомневаюсь,он не нужен клубу любой ценой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sirius26
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если не уйдёт сейчас,то потом или зачахнет или бесплатно соскочит..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Слишком много хотят за игрока который толком ничего ещё не показал .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstar
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие к черту Грилиш и Антони? Максимум Гакпо за 37+13 как ориентир, и это учитывая, что Гакпо разрывал хотя бы в Голландии, а не УПЛ…
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот из-за таких руководителей и прозябают юные дарования, а затем теряют мотивацию и скатываются в футбольные тартарары.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sanan1908
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Будем смеяться через год или когда уйдёт бесплатно)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арсеналу нужно уходить от этого трансфера. Хоть его и рекламируют, как будущую суперзвезду, но он кот в мешке. Пепе брали за 80, но он хотя бы оформлял 40г+п в не самой последней лиге, и все равно провалился
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это новые валюты, антони и грилиш?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ничего себе они губу раскатали!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gninnur esrever*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Клоун
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий