Менеджер «Шахтера» об интересе «Арсенала» к Мудрику: «Нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша, чем Антони»
В «Шахтере» рассказали, сколько хотят за трансфер Михаила Мудрика.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» на 40+20 миллионов евро.
«Как мы и говорили, в случае с Мудриком, нужно сделать серьезное предложение. «Арсенал», возможно, и сделал такое предложение, но переговоры идут.
Клубы продавали игроков, которые, по нашему мнению, не сильнее Мудрика за суммы около 100 млн евро, так что 60 млн евро недостаточно.
Не я определяю цифру, у меня нет конкретных указаний, но спортивный директор сказал, что нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша в «Ман Сити» (117 млн евро – прим. Sports.ru), чем Антони в «МЮ» (95 млн евро – прим. Sports.ru ).
Сумма в 40 млн евро даже не принимается во внимание», – сказал помощник спортивного директора клуба Карло Николини в интервью Calciomercato.it.
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Но если они всерьёз хотят получить денег,как за Антони или Грилиша,то это «клиника».
Арсенал выйдет из переговоров.
Я не сомневаюсь,он не нужен клубу любой ценой.