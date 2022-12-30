Главный тренер « » высоко оценил игру .

Итальянец тренировал Мудрика во время своей работы в «Шахтере» в сезоне-2021/22.

«Мудрик – потрясающий игрок, но «Брайтон» не может его купить. Он мне нравится, потому что мне нравятся все мои бывшие игроки. Но «Брайтон» не может его купить, «Арсенал» – не знаю.

Я думаю, что в будущем Михаил может выиграть « ». Я знаю ему цену. У Мудрика есть потенциал, чтобы сделать это», – заявил Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» на 40+20 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

Менеджер «Шахтера» об интересе «Арсенала» к Мудрику: «Нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша, чем Антони»

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