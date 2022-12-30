«Мудрик может выиграть «Золотой мяч». Де Дзерби о хавбеке «Шахтера»
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высоко оценил игру Михаила Мудрика.
Итальянец тренировал Мудрика во время своей работы в «Шахтере» в сезоне-2021/22.
«Мудрик – потрясающий игрок, но «Брайтон» не может его купить. Он мне нравится, потому что мне нравятся все мои бывшие игроки. Но «Брайтон» не может его купить, «Арсенал» – не знаю.
Я думаю, что в будущем Михаил может выиграть «Золотой мяч». Я знаю ему цену. У Мудрика есть потенциал, чтобы сделать это», – заявил Де Дзерби.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» на 40+20 миллионов евро.
В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Ну да, это же приз для победителя чемпионата мира, а не для лучшего игрока года🙂
Но,из того что я увидел,он хорош.
У него скорость как у Бэйла,и он на скорости может крутить оппонентов,как это делал Азар.
Потенциал огромный.
Арсенал играет в яркий,атакующий и современный футбол.
Артета - прекрасно зарекомендовал себя по работе с молодёжью ещё в Сити.
Мудрик должен переходить сейчас.
В Арсенале есть всё что нужно.
Все закончится тогда, когда Россия банально уничтожит 404 как государство и украинство.
Что до Мудрика, он ничего не выиграет, потому что банально это не уровень ни Холланда, ни тем более Мбаппе, и даже если не учитывать того факта, что он рагуль.
Многое будет зависеть от ментальности. С профессионализмом и талантом у Мудрика проблем нет. Технически он почти идеальный вингер.
Дальше нужно набираться опыта на высочайшем уровне и развиваться. Если все получится - может стать суперзвездой АПЛ.
Ну и главное, чтобы Шахтер его отпустил уже сейчас. Коноплянка и Ярмоленко пускай и не обладали таким потенциалом(хотя спорно, Конопля Днепр до финала ЛЕ вытаскивал), но засиделись и не смогли ярко выстрелить в Европе. Из последних талантов Цыганкова замариновали, до сих пор в Динамо сидит.
А вот Зина рано попал в Сити и сейчас уже который сезон к ряду играет на высочайшем уровне. Мыколенко тоже сразу уехал, тоже основной в Эвертоне.