«Мудрик может выиграть «Золотой мяч». Де Дзерби о хавбеке «Шахтера»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Золотой мяч Роберто Де Дзерби Брайтон Михаил Мудрик деньги Футбол

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высоко оценил игру Михаила Мудрика.

Итальянец тренировал Мудрика во время своей работы в «Шахтере» в сезоне-2021/22.

«Мудрик – потрясающий игрок, но «Брайтон» не может его купить. Он мне нравится, потому что мне нравятся все мои бывшие игроки. Но «Брайтон» не может его купить, «Арсенал» – не знаю.

Я думаю, что в будущем Михаил может выиграть «Золотой мяч». Я знаю ему цену. У Мудрика есть потенциал, чтобы сделать это», – заявил Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» на 40+20 миллионов евро.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

Менеджер «Шахтера» об интересе «Арсенала» к Мудрику: «Нас устроит предложение ближе к сумме трансфера Грилиша, чем Антони»

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41 комментарий

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mediaboss22
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Ответ Camarão
Веа наверное наныл Золотой мяч, или Шевченко, или Недвед, или Стоичков Ну да, это же приз для победителя чемпионата мира, а не для лучшего игрока года🙂
писюн к носу притянул
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Stereostrike
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Может и не выиграть))
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Александр Смирнов
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Ну какой Мудрик и ЗМ? Забудьте на ближайшие лет 10. Месси , Мбаппе и Холланд . Причем последние оба ещё только начинают свои карьеры
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Camarão
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Ответ pvh-82
Мбепе еще его не выигрывал (чемпион и серебряный призёр мира), но Мудрик конечно выиграет...)))) Если только Украина посильнее ныть будет!
Веа наверное наныл Золотой мяч, или Шевченко, или Недвед, или Стоичков
Ну да, это же приз для победителя чемпионата мира, а не для лучшего игрока года🙂
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Eden Hazard
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Ответ Фарид Харисов
Может и выиграет, но только если Шахтёр перестанет сходить с ума и продаст его зимой в топ клуб из топ чемпионата. 21 год — это возраст, когда уже пора играть в самых жёстких конкурентных условиях, если есть амбиции стать одним из лучших.
Ты на полном серьёзе думаешь, что есть расклад, при котором Мудрик обгорит в гонке Мбаппе, Холанда, кучу Альваресов с Фернандесами и прочими Беллингемами?)
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Eden Hazard
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Ответ pvh-82
Мбепе еще его не выигрывал (чемпион и серебряный призёр мира), но Мудрик конечно выиграет...)))) Если только Украина посильнее ныть будет!
Ну Зеленскому Шон Пенн свой Оскар подарил... Может и Мудрику кто то подарит ЗМ. Других вариантов просто нет.
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Александр Володин
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Он Мартинелли то не усадит, не говоря о Сака
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Турку Финляндия*
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Может он игрок и хороший, но большие сомнения что он попадет в список кандидатов и тем более выиграет
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Ювенский Туринтус
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Ответ Максим Седов
Пока будет рагулье, наличие 404...это все не закончится. Все закончится тогда, когда Россия банально уничтожит 404 как государство и украинство. Что до Мудрика, он ничего не выиграет, потому что банально это не уровень ни Холланда, ни тем более Мбаппе, и даже если не учитывать того факта, что он рагуль.
Свидетель взятия Киева за три дня? Как успехи за год? Доволен?
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Доминатор3000
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Ответ Jordan95
Вполне возможно. Многое будет зависеть от ментальности. С профессионализмом и талантом у Мудрика проблем нет. Технически он почти идеальный вингер. Дальше нужно набираться опыта на высочайшем уровне и развиваться. Если все получится - может стать суперзвездой АПЛ. Ну и главное, чтобы Шахтер его отпустил уже сейчас. Коноплянка и Ярмоленко пускай и не обладали таким потенциалом(хотя спорно, Конопля Днепр до финала ЛЕ вытаскивал), но засиделись и не смогли ярко выстрелить в Европе. Из последних талантов Цыганкова замариновали, до сих пор в Динамо сидит. А вот Зина рано попал в Сити и сейчас уже который сезон к ряду играет на высочайшем уровне. Мыколенко тоже сразу уехал, тоже основной в Эвертоне.
Нарезки не показатель.
Но,из того что я увидел,он хорош.
У него скорость как у Бэйла,и он на скорости может крутить оппонентов,как это делал Азар.
Потенциал огромный.
Арсенал играет в яркий,атакующий и современный футбол.
Артета - прекрасно зарекомендовал себя по работе с молодёжью ещё в Сити.
Мудрик должен переходить сейчас.
В Арсенале есть всё что нужно.
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Direct free kick
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Ответ corazón blanco
Я конечно понимаю, что между Вашими народами вражда сейчас ( хотя я до сих пор уверен, что многие друг к другу хорошо относятся), но тот же Шевченко выигрывал Золотой Мяч.
Шевченко во многом советский воспитанник. А вот чисто окраинные футболисты это поленья вроде коноплянки и ярмоленки
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Максим Седов
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Ответ Радость Ди Мария
Давайте объективно (без хохлосрача, понимаю трудно). Мудрик талантливее Шевы и Зины? Ну, я его игры не видел, вот и спрашиваю. Просто Месси в 2023 берёт свой последний восьмой ЗМ и начинается жестокое рубилово между Черепахой и Викингом на долгие годы. Зина и Мудрик смогут вклиниться? Какова прикидочная вероятность?
Пока будет рагулье, наличие 404...это все не закончится.
Все закончится тогда, когда Россия банально уничтожит 404 как государство и украинство.
Что до Мудрика, он ничего не выиграет, потому что банально это не уровень ни Холланда, ни тем более Мбаппе, и даже если не учитывать того факта, что он рагуль.
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barsiksimba
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Ответ corazón blanco
Я конечно понимаю, что между Вашими народами вражда сейчас ( хотя я до сих пор уверен, что многие друг к другу хорошо относятся), но тот же Шевченко выигрывал Золотой Мяч.
Так Шевченко же - не рагуль. Поэтому и выиграл ЗМ. Рагуль - то больше про глупость, малообразованность. К национальности/гражданству оно относится постольку-поскольку.
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Н.Ф.
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Если в "Шахтёре" останется, обязательно выиграет.
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corazón blanco
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Ответ Alex Legend
Шевченко сразу выделялся. Мудрик же просто пижон, играющий в колхозной лиге, и засветившийся в паре матчей ЛЧ без турнирного значения. Когда Милан подписывал Шевченко вся Европа знала кто это такой. Киевское Динамо было силой в Европе, и все с ними считались.
С этим никто не спорит, смысл был вообще не в сравнении и значимости в масштабе мирового футбола, а в первую очередь в национальности.
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Радость Ди Мария
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Давайте объективно (без хохлосрача, понимаю трудно). Мудрик талантливее Шевы и Зины? Ну, я его игры не видел, вот и спрашиваю. Просто Месси в 2023 берёт свой последний восьмой ЗМ и начинается жестокое рубилово между Черепахой и Викингом на долгие годы. Зина и Мудрик смогут вклиниться? Какова прикидочная вероятность?
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Kid.Nokkvi
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С должным уровнем по повесточке, вполне-вполне
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Haci Ceferli
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Ответ Эйс Вентура
Вы, батенька, весьма поверхностно интересуетесь футболом, раз диву даетесь🙂
Думаю ты сможешь меня простить за это
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Marcus-light
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Чтобы выиграл, надо продать в хороший клуб, хорошими перспективами. И вот тут в плане конкуренции с Мартинелли и Сака не уверен, слабоват
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Эйс Вентура
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Ответ Haci Ceferli
Кто это нахрен такой??
Вы, батенька, весьма поверхностно интересуетесь футболом, раз диву даетесь🙂
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Jordan95
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Вполне возможно.
Многое будет зависеть от ментальности. С профессионализмом и талантом у Мудрика проблем нет. Технически он почти идеальный вингер.

Дальше нужно набираться опыта на высочайшем уровне и развиваться. Если все получится - может стать суперзвездой АПЛ.

Ну и главное, чтобы Шахтер его отпустил уже сейчас. Коноплянка и Ярмоленко пускай и не обладали таким потенциалом(хотя спорно, Конопля Днепр до финала ЛЕ вытаскивал), но засиделись и не смогли ярко выстрелить в Европе. Из последних талантов Цыганкова замариновали, до сих пор в Динамо сидит.

А вот Зина рано попал в Сити и сейчас уже который сезон к ряду играет на высочайшем уровне. Мыколенко тоже сразу уехал, тоже основной в Эвертоне.
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Oleg Pepel
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Ответ Фарид Харисов
Может и выиграет, но только если Шахтёр перестанет сходить с ума и продаст его зимой в топ клуб из топ чемпионата. 21 год — это возраст, когда уже пора играть в самых жёстких конкурентных условиях, если есть амбиции стать одним из лучших.
Шева может поспорить.. Но Мудрик и близко не он. Продавать, за любое хорошее предложение, ЧУ сейчас практически нет, как и развития.
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Blaumerc
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Конечно, может и есть потенциал, может и крутой игрок (не видел его игру). Но больше похоже на пиар ход со стороны Шахтёра, с подключением связей.
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Alex Legend
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Ответ corazón blanco
Я конечно понимаю, что между Вашими народами вражда сейчас ( хотя я до сих пор уверен, что многие друг к другу хорошо относятся), но тот же Шевченко выигрывал Золотой Мяч.
Шевченко сразу выделялся. Мудрик же просто пижон, играющий в колхозной лиге, и засветившийся в паре матчей ЛЧ без турнирного значения. Когда Милан подписывал Шевченко вся Европа знала кто это такой. Киевское Динамо было силой в Европе, и все с ними считались.
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Джейме Ланнистер
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Ну если он сможет выиграть ЗМ. Тогда Арсенал должен предложить 40 + 60 млн за ЗМ.
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