Эрик тен Хаг: «МЮ» нужен форвард. Но такой, который действительно окажет влияние, иначе просто сожжем деньги»

Эрику тен нужен новый форвард в « ».

«Думаю, когда все игроки доступны, у нас хорошая команда, но впереди много игр, так что у нас есть потребность в нападающем.

Но нужен тот, кто действительно окажет влияние, иначе мы просто сожжем деньги и не усилим состав. Нам нужен глубокий состав, особенно в линии нападения», – сказал тренер манкунианцев.