Эрик тен Хаг: «МЮ» нужен форвард. Но такой, который действительно окажет влияние, иначе просто сожжем деньги»
Эрику тен Хагу нужен новый форвард в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, когда все игроки доступны, у нас хорошая команда, но впереди много игр, так что у нас есть потребность в нападающем.
Но нужен тот, кто действительно окажет влияние, иначе мы просто сожжем деньги и не усилим состав. Нам нужен глубокий состав, особенно в линии нападения», – сказал тренер манкунианцев.
Понятно что сумма огромная и её не отбить
думаю что Юнайтед закончит в тройке.
Нет больше дестабилизирующего фактора.
Это его стиль