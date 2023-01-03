Эрик тен Хаг: «МЮ» нужен форвард. Но такой, который действительно окажет влияние, иначе просто сожжем деньги»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрику тен Хагу нужен новый форвард в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, когда все игроки доступны, у нас хорошая команда, но впереди много игр, так что у нас есть потребность в нападающем. 

Но нужен тот, кто действительно окажет влияние, иначе мы просто сожжем деньги и не усилим состав. Нам нужен глубокий состав, особенно в линии нападения», – сказал тренер манкунианцев.

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34 комментария

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DolJun
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Ответ Dm Kznts
Тебя кактус каким уколол? Это его стиль
его? это стиль гачимучи, просто попытался опуститься до его уровня)
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DolJun
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Ответ Dm Kznts
Не люблю прогнозы в особенности на полдороге, но думаю что Юнайтед закончит в тройке. Нет больше дестабилизирующего фактора.
ну зато интересно будет в конце сезона глянуть оправдался или нет)
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Nuraly Amirov
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Ответ danilevich
Кейна заберите да и все Он последнее недостающее звено МЮ тен хага В тотх ему больше нечего ловить
Его отдадут?
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Dm Kznts
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Единственная претензия к ЭТХ это покупка Антони за 100 лямов. Лучше бы взяли Гакпо летом и остались бы деньги на зимнее ТО, чтобы купить форварда. Хотя кто знал, что Криштиану будет в отвратительной форме и вообще свалит. Но факт остаётся фактом: 100 лямов сожгли просто.
Эрику нужен был именно такой вингер в его систему.
Понятно что сумма огромная и её не отбить
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
уже писал выше, что не считаю тенхаговцев настолько бездарными чтобы закончить во второй десятке, так что не прибедняйся)
Не люблю прогнозы в особенности на полдороге, но
думаю что Юнайтед закончит в тройке.
Нет больше дестабилизирующего фактора.
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QWertY
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Ответ DolJun
чую борьба за лигу конференций в этом сезоне будет легендарной
Гарри Поттер и Кубок Конференций. Все в руках Челси)
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Andreas Soffliggare
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Ответ Arman FCSM
В "Аль-Наср" перешёл на днях перспективный форвард. Можно попробовать арендовать на сезон
Поздно, в его контракте уже прописана аренда в "Ньюкасл" , если тот, конечно, выйдет в ЛЧ
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charly001
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Дэвид, Тюрам , Мбаппе
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
ты прав, чет я загнул. скорее похоже что пригородный середняк с тен хагом закончит во второй десятке
Тебя кактус каким уколол?
Это его стиль
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DolJun
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Ответ Dm Kznts
Не исключаю борьбу между вашими, пулем и шпорами ))
уже писал выше, что не считаю тенхаговцев настолько бездарными чтобы закончить во второй десятке, так что не прибедняйся)
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
чую борьба за лигу конференций в этом сезоне будет легендарной
Не исключаю борьбу между вашими, пулем и шпорами ))
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DolJun
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
Думаешь, Челси поборется? Мне кажется у Брентфорда, Фулхэма и Ливерпуля побольше шансов
так это ты уже шансы оцениваешь. понятно, что у мю на лк больше всего шансов, брайтон, шпоры и ливерпуль поборются за ле и одну путевку в лч. остальные мимо ек.
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Dm Kznts
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Ответ mootoo
У вас был такой, но тебе он оказался не нужен Но можешь отправить ещё 100 млн в Голландию за какое-нибудь дерево в пару распиареному Андони
Не пыли
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MU4evainmyheart!!!
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Единственная претензия к ЭТХ это покупка Антони за 100 лямов. Лучше бы взяли Гакпо летом и остались бы деньги на зимнее ТО, чтобы купить форварда. Хотя кто знал, что Криштиану будет в отвратительной форме и вообще свалит. Но факт остаётся фактом: 100 лямов сожгли просто.
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Dm Kznts
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Можно взять Тюрама за относительные копейки, так что шанс на сжигание денег очень сильно уменьшится. Тем более эти деньги с роналду сэкономленные.
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DolJun
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Согласен. Челся и ливер поборются с Брайтоном
ты прав, чет я загнул. скорее похоже что пригородный середняк с тен хагом закончит во второй десятке
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Великий Алонсо
Был Роналду, он оказывал влияние, так оказывал, что лысый физрук пустил подливу и не выдержал давления от такого звёздного игрока
Роналду оказывал влияние на ТТХ, который в лч попал благодаря этому днарю
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ DolJun
чую борьба за лигу конференций в этом сезоне будет легендарной
Согласен. Челся и ливер поборются с Брайтоном
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Гегенпрессинг Рангника
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Тен Хаг абсолютно прав. Два года играли с подобием форварда, пешеход на острие. Нужно брать сильного напа
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Дриблинг Рэшфорда
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Ответ DolJun
чую борьба за лигу конференций в этом сезоне будет легендарной
Думаешь, Челси поборется? Мне кажется у Брентфорда, Фулхэма и Ливерпуля побольше шансов
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DolJun
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чую борьба за лигу конференций в этом сезоне будет легендарной
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Someone from Internet
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Ответ mootoo
У вас был такой, но тебе он оказался не нужен Но можешь отправить ещё 100 млн в Голландию за какое-нибудь дерево в пару распиареному Андони
Да ладно тебе. Один гол в 10 матчах премьер лиги? Лютый топарь, без преувеличения!
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Arman FCSM
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В "Аль-Наср" перешёл на днях перспективный форвард. Можно попробовать арендовать на сезон
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f1ngaz
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Ответ mootoo
У вас был такой, но тебе он оказался не нужен Но можешь отправить ещё 100 млн в Голландию за какое-нибудь дерево в пару распиареному Андони
Больше Энтонев МЮ в состав и Санчей .
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Amalfitano
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Ответ Анюточка Колыханова
А с Антони не сожгли деньги?
Пока только подпалили.))
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