Каррагер о «Ливерпуле»: «Напоминает «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне полный хаос»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Арсен Венгер премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Брентфорд Футбол

Джейми Каррагер сравнил «Ливерпуль» Юргена Клоппа с «Арсеналом» Арсена Венгера.

«Я не наблюдал за командой Клоппа большую часть этого сезона, но сейчас эта команда не может справиться с давлением соперника.

Напоминает мне «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне это полный хаос», – написал экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии в твиттере.

В понедельник в матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил «Брентфорду» со счетом 1:3.

«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые с 1938-го

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4 комментария

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Мишка Ляшенко
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Нуньес - это Маркин Шамах, я полагаю
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Roman
Какая техничная? Бегают бруски типа Нуньеса и Салаха. Я же не говорю про Хендерсонов и прочих Ван Дейков. Один Тиаго что-то знает о технике, остальные тупо бегунки
Салах бегунок? да ладно тебе, вот насчёт Нуньеса ты полностью прав
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Roman
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Какая техничная? Бегают бруски типа Нуньеса и Салаха. Я же не говорю про Хендерсонов и прочих Ван Дейков. Один Тиаго что-то знает о технике, остальные тупо бегунки
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Пирс Морган
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Нуньес отличный завершатель, скоро он завершит деятельность Ливерпуля
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