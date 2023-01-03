Каррагер о «Ливерпуле»: «Напоминает «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне полный хаос»
Джейми Каррагер сравнил «Ливерпуль» Юргена Клоппа с «Арсеналом» Арсена Венгера.
«Я не наблюдал за командой Клоппа большую часть этого сезона, но сейчас эта команда не может справиться с давлением соперника.
Напоминает мне «Арсенал» Венгера, который превратился из мощной и энергичной команды в техничную. В обороне это полный хаос», – написал экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии в твиттере.
В понедельник в матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил «Брентфорду» со счетом 1:3.
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