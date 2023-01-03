Каррагер о «Ливерпуле»: «Они не справляются, когда интенсивность игры растет. Это похоже на стареющую команду, чей конец приближается»

считает, что «Ливерпуль» стареет.

Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал поражение «красных» от « » в 19-м туре (1:3).

«Это было мотивом « » весь сезон. Как только интенсивность игры возрастает, они не справляются. Им нужно играть более медленно, потому что, как только игра становится быстрой, они не могут за ней угнаться.

«У «Ливерпуля» весь сезон были проблемы с командами, которые обладают хорошей физической подготовкой. Давайте не будем забывать, что это команда, которая гордится тем, что интенсивность – это ее идентичность.

В настоящее время они больше не могут с этим справляться. Это похоже на стареющую команду, чей конец приближается», – сказал Каррагер.