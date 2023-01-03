Каррагер о «Ливерпуле»: «Они не справляются, когда интенсивность игры растет. Это похоже на стареющую команду, чей конец приближается»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Брентфорд Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» стареет.

Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал поражение «красных» от «Брентфорда» в 19-м туре АПЛ (1:3). 

«Это было мотивом «Ливерпуля» весь сезон. Как только интенсивность игры возрастает, они не справляются. Им нужно играть более медленно, потому что, как только игра становится быстрой, они не могут за ней угнаться.

«У «Ливерпуля» весь сезон были проблемы с командами, которые обладают хорошей физической подготовкой. Давайте не будем забывать, что это команда, которая гордится тем, что интенсивность – это ее идентичность.

В настоящее время они больше не могут с этим справляться. Это похоже на стареющую команду, чей конец приближается», – сказал Каррагер.

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18 комментариев

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Джон Норман
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В целом Роджерс прав ,
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Kirkoroff
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Интенсивность интенсивностью, но когда в начале тебе 3 залетают со стандартов (пусть два и отменили) это по любому скажется на результате матча, хотя бы в части уверенности в себе. Ну и третий гол конечно нельзя было засчитывать.
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Кукич
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Уругвайскому Морате 23, Комнате, ТАК, Робертсон , Гакпо
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Гегенпрессинг Рангника
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Каррагер ты что говоришь? Наш нытик Юрген уже кайфанул от игры и ныл из-за судейства
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Кукич
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Салях получил гигантский контракт и расслабился, а возможно 31 летний игрок просто стареет. Не всем же быть Месси и Левами быть в огне до 34
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titov-and-trubach
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Видимо, не получается у Клоппа собирать вторые команды на основе первых. Или просто так совпало и в Боруссии, и в Ливерпуле. Он выстроил, скажем так, первую команду, она набрала ход, показала красивую игру, дала результат, дальше начинается кризис, тк кто-то выпадает, кто-то сдает, кого-то продают и тут у Юргена второй раз подряд проблемы. В Дортмунде тоже какой-то необъяснимый провал по очкам был, незабивающий Иммобиле, резко сдавшие лидеры и сейчас вроде бы пытаются, игроков новых внедряют, а не идет.
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Bill Zapulil
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Да это нормально. 6 лет или сколько - так играть.

Эмоциональное выгорание) и у тренера, и у состава «стариков»
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Кукич
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Этот год показал Месси наголову лучше гелевого и Пеп лучше Клопчика
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Street Fighter
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Весь этот сезон выглядит так, будто эра Клоппа заканчивается
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King_X
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Карра неадекват
Оч много спорных тезисов выдаёт
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Ман Сити
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Гнать пора физрука, развалил Майнц и Боруссию, теперь принялся за американский проект, не может долго тренировать
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Recreated
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Клопп явно сдаёт!
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Okaka
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Ответ Lavinka
Чемпионат мира посреди сезона и много травмированных .
у ливера старый центр поля, основа
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tam005
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Потеря Мане сказывается... Замену не нашли.
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City!
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Ответ Lavinka
Чемпионат мира посреди сезона и много травмированных .
Как будто у ливера там много кто играл
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Lavinka
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Чемпионат мира посреди сезона и много травмированных .
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City!
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Каррагер хейтер ливерпуля?
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А.В.Бубнов
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Даже карахер понял, что без судейской поддержки пуль повторит судьбу Шеффилда, Ноттингем Форреста и Блэкберна
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