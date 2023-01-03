Джейми Каррагер: «Ливерпуль» должен купить игроков на 200 млн фунтов. Посмотрите, сколько «МЮ» и «Челси» потратили летом»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Джеймс Милнер премьер-лига Англия Юрген Клопп Джордан Хендерсон Тиаго Алькантара Алекс Окслейд-Чемберлен Фабиньо Наби Кейта Футбол

Джейми Каррагер посоветовал «Ливерпулю» потрать 200 млн фунтов на усиление состава.

«Ливерпулю» нужно крупно потратиться летом. Посмотрите, сколько «Манчестер Юнайтед» и «Челси» потратили летом, а они все еще не близки [к лидерству]. Это показывает, какие суммы нужны, чтобы бороться за лидерство в АПЛ.

«Ливерпуль» годами кого-то продавал и кого-то покупал, но сейчас тот случай, когда «Ливерпуль» должен потратить 200 миллионов фунтов. Я не говорю, что секрет успеха в этом: многие команды тратят, и это не обязательно работает.

Но «Ливерпулю» нужно подписать трех полузащитников, я считаю. У Кейта и Окслейд-Чемберлена заканчиваются контракты, как и у Милнера. Есть вопросы по возрасту Тиаго, который часто травмируется, по Хендерсону и Фабиньо.

«Ливерпулю» нужны три полузащитника, и каждый из них будет стоить не менее 40-50 миллионов фунтов», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».

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15 комментариев

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Александр Степанов
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Ответ Extrim
Зачем тогда покупали в прошлом сезоне Тиаго елси он уже старый? При чем тут Фабиньо которому только 29 лет?
Тиаго купили в 20 году. Плюс он и до этого был хрусталем
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Любезный Коссутий
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чета Джейми скромничает. только на Джуда нужны 150 миллионов
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Ненавидящий2.0
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И где Челси в таблице? МЮ в каком сезоне ожил? И какие траты для этого потребовались? А ещё, на минуточку, Глейзеров в красной части Манчестера ненавидят, точно там всё прекрасно? Может скопируем модель, переманим дорогостоящий Холодильник на смену ВВД и будем в паре с Гомесом в центре выпускать? Тогда и 9-0 по сумме двух игр не такими странными покажутся. Манк Рио из всех этих экспертов более адекватные вещи говорит, чем Карра всю карьеру отдавший за Ливерпуль.

П.С. Нуньес тот же самый Лингард пару сезонов назад в МЮ. Сколько он там за целый сезон забил/отдал? Не удивлюсь, если у Нуньеса статистика уже лучше, чем у смерфа в тот сезон. Устроили тут плач Ярославны, исправится ситуация с травмами, будет совсем другая картина
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NottinghamForest79
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Ответ zzzeeerrrooo
За эти бабки Арсенал взял троих
за МУДРИКА ток отдаете 60 лям .. какх троих.. ПАРТИ 45ЛЯМ
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Extrim
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Ответ MonkeyMeister
Тьяго в прошлом сезоне покупали?)
нет,но не так давно вроде
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Лысый Папа
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позорный портовик ничто не спасет. пошумели пару сезонов на допингах клупа и хватит, еще 30 лет зиротитульства ждет
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Cap!
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Купить их нужно было еще вчера.
Ливерпуль самый скупой топ-клуб и как в поговорке теперь платит дважды.
То что Окс и Кейта не смогут играть в Ливерпуле было понятно еще два года назад, тогда и нужно было гнать их из пригретых мест в лазарете и покупать замену.
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liverpool and barcelona fan
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200 млн стоит потратить умом а не для того, чтобы просто потратить. Насчет 3 полузащитников прав. Кейта, Окс и Милнер летом на выход. Тиаго и Хендерсон в силу возраста не смогут отыграть весь сезон. Плюс нужен хороший правый защитник на подмену Трента. Калвина в аренду, не пойдет он на такую роль. Ну и вопрос форварда остается открытым если Нуньес все таки не адаптируется.
Если Энцо стоит 127, будет круто найти нормальных полузащитников на сумму в районе 50-70)
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MonkeyMeister
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Ответ Extrim
Зачем тогда покупали в прошлом сезоне Тиаго елси он уже старый? При чем тут Фабиньо которому только 29 лет?
Тьяго в прошлом сезоне покупали?)
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Benner
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челсе это конечно лютое посмешище))
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zzzeeerrrooo
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За эти бабки Арсенал взял троих
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Extrim
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Зачем тогда покупали в прошлом сезоне Тиаго елси он уже старый? При чем тут Фабиньо которому только 29 лет?
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kkostyakk
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Спасёт только смена тренера, Клоп обычно убегал с тонущего корабля, поэтому тренер сменятся и пойдут трансферы
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Пако
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Всё правильно - большие цели в профессиональном футболе, стоят больших, даже огромных денег. А на мелкие цели, можно вовсе не тратиться и пытаться достичь их за счёт энтузиазма.
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Акира_1
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"Это показывает какие суммы нужны, чтобы бороться за лидерство АПЛ. "

Скорее это показывает насколько бездумно эти клубы сливают деньги.
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