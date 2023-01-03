Джейми Каррагер: «Ливерпуль» должен купить игроков на 200 млн фунтов. Посмотрите, сколько «МЮ» и «Челси» потратили летом»
Джейми Каррагер посоветовал «Ливерпулю» потрать 200 млн фунтов на усиление состава.
«Ливерпулю» нужно крупно потратиться летом. Посмотрите, сколько «Манчестер Юнайтед» и «Челси» потратили летом, а они все еще не близки [к лидерству]. Это показывает, какие суммы нужны, чтобы бороться за лидерство в АПЛ.
«Ливерпуль» годами кого-то продавал и кого-то покупал, но сейчас тот случай, когда «Ливерпуль» должен потратить 200 миллионов фунтов. Я не говорю, что секрет успеха в этом: многие команды тратят, и это не обязательно работает.
Но «Ливерпулю» нужно подписать трех полузащитников, я считаю. У Кейта и Окслейд-Чемберлена заканчиваются контракты, как и у Милнера. Есть вопросы по возрасту Тиаго, который часто травмируется, по Хендерсону и Фабиньо.
«Ливерпулю» нужны три полузащитника, и каждый из них будет стоить не менее 40-50 миллионов фунтов», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».
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П.С. Нуньес тот же самый Лингард пару сезонов назад в МЮ. Сколько он там за целый сезон забил/отдал? Не удивлюсь, если у Нуньеса статистика уже лучше, чем у смерфа в тот сезон. Устроили тут плач Ярославны, исправится ситуация с травмами, будет совсем другая картина
Ливерпуль самый скупой топ-клуб и как в поговорке теперь платит дважды.
То что Окс и Кейта не смогут играть в Ливерпуле было понятно еще два года назад, тогда и нужно было гнать их из пригретых мест в лазарете и покупать замену.
Если Энцо стоит 127, будет круто найти нормальных полузащитников на сумму в районе 50-70)
Скорее это показывает насколько бездумно эти клубы сливают деньги.