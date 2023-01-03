Джейми Каррагер: «Ливерпуль» должен купить игроков на 200 млн фунтов. Посмотрите, сколько «МЮ» и «Челси» потратили летом»

Джейми Каррагер посоветовал «Ливерпулю» потрать 200 млн фунтов на усиление состава.

«Ливерпулю» нужно крупно потратиться летом. Посмотрите, сколько «Манчестер Юнайтед» и «Челси» потратили летом, а они все еще не близки [к лидерству]. Это показывает, какие суммы нужны, чтобы бороться за лидерство в .

«Ливерпуль» годами кого-то продавал и кого-то покупал, но сейчас тот случай, когда «Ливерпуль» должен потратить 200 миллионов фунтов. Я не говорю, что секрет успеха в этом: многие команды тратят, и это не обязательно работает.

Но «Ливерпулю» нужно подписать трех полузащитников, я считаю. У Кейта и заканчиваются контракты, как и у . Есть вопросы по возрасту Тиаго, который часто травмируется, по и .

«Ливерпулю» нужны три полузащитника, и каждый из них будет стоить не менее 40-50 миллионов фунтов», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».

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