«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые с 1938-го

«Ливерпуль» проиграл «Бртенфоррду» впервые с 1938 года.

Сегодня «красные» на выезде уступили «пчелам» в матче 19-го тура (1:3).

Мерсисайдцы потерпели поражение от этого соперника впервые с 19 ноября 1938 года – тогда « » победил со счетом 2:1.

С тех пор команды встречались 8 раз. « » выиграл 6 матчей, два раза команды сыграли вничью.