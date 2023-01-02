«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые с 1938-го
«Ливерпуль» проиграл «Бртенфоррду» впервые с 1938 года.
Сегодня «красные» на выезде уступили «пчелам» в матче 19-го тура АПЛ (1:3).
Мерсисайдцы потерпели поражение от этого соперника впервые с 19 ноября 1938 года – тогда «Брентфорд» победил со счетом 2:1.
С тех пор команды встречались 8 раз. «Ливерпуль» выиграл 6 матчей, два раза команды сыграли вничью.
интересно, имеются ли болелы Брентфорда, кто был свидетелем той победы
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