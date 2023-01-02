«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые с 1938-го

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Брентфорд Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Бртенфоррду» впервые с 1938 года. 

Сегодня «красные» на выезде уступили «пчелам» в матче 19-го тура АПЛ (1:3).

Мерсисайдцы потерпели поражение от этого соперника впервые с 19 ноября 1938 года – тогда «Брентфорд» победил со счетом 2:1. 

С тех пор команды встречались 8 раз. «Ливерпуль» выиграл 6 матчей, два раза команды сыграли вничью. 

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20 комментариев

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MihuS
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ПСЖ, теперь Ливер- кто следующий в этом году?😃
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AminO2
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И "Ливерпуль" все-таки сумел забить "Брентфорду" меньше голов, чем автор новости совершить опечаток в названии города Брентфорд)
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инок
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"Дерьмо случается" - фраза из фильма "Форест Гамп", только пересмотрел его на "кино тв", в который раз. Великолепный фильм.
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Я Гражданин Мира
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Клопов похоже попал в книгу рекордов Гинесса?
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AminO2
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А через два года в Ливерпуле родился Джон Леннон...
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Михаил Мудров
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какой же клепп рекордсмен
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А.В.Бубнов
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В 1938 году пуль же ещё был Эвертоном-2
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DolJun
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эффект керола
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ nicknametoyou
хмм.. 85 лет назад интересно, имеются ли болелы Брентфорда, кто был свидетелем той победы
Да тут дай бог найти просто нейтральных свидетелей той победы🤓
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Кино Музыка
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Самый давний рекорд, наверное.
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nicknametoyou
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хмм.. 85 лет назад
интересно, имеются ли болелы Брентфорда, кто был свидетелем той победы
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fellx
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Синдром седьмого сезона Клоппа
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Крыс Пол
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Немецкий маг вернул славные 30-года прошлого века..
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123456 bayram
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Ничего страшного бывает.ливерпуль не та команда которая рано сдается
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xQcoW
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физруку клопу нужны еще миллиарды на трансферы на очередных нуньесов))
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Direct free kick
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Физропп топит очередной клуб. БД чуть в пердив не уронил
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Пако
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«Ливерпуль» : востребованы основательные перемены. Причём, срочные перемены.
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City!
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Какой же Клопп рекордсмен!
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Stade de Reims
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Историческая и заслуженная победа Брентфорда, поздравляю с победой ⚽⚽⚽💪
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llolishe
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Клопп не знает, что такое ротация
Клопп не видит, что команде нужен еще один опорник
Салах не сможет всегда выручать
+5
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