ЦСКА сделает предложение Нобоа, только если он договорится об уходе из «Сочи»

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Кристиан Нобоа может перейти из «Сочи» в ЦСКА.

По данным «Матч ТВ», переход полузащитника возможен при условии личной договоренности футболиста с руководством «Сочи» о прекращении трудовых отношений.

Отмечается, что у руководства «Сочи» есть принципиальное согласие с тренером Владимиром Федотовым о том, что к нему в ЦСКА не будут переходить игроки южан.

Однако если Нобоа расторгнет контракт, ЦСКА может сделать предложение хавбеку, находящемуся в статусе свободного агента. Контракт Нобоа с «Сочи» действует до лета 2023 года.

Федотов в прошлом сезоне привел «Сочи» к серебряным медалям РПЛ. Нобоа был признан лучшим игроком чемпионата России по версии РФС.

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