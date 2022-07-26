ЦСКА сделает предложение Нобоа, только если он договорится об уходе из «Сочи»

может перейти из «Сочи» в .

По данным , переход полузащитника возможен при условии личной договоренности футболиста с руководством «Сочи» о прекращении трудовых отношений.

Отмечается, что у руководства «Сочи» есть принципиальное согласие с тренером Владимиром Федотовым о том, что к нему в ЦСКА не будут переходить игроки южан.

Однако если Нобоа расторгнет контракт, ЦСКА может сделать предложение хавбеку, находящемуся в статусе свободного агента. Контракт Нобоа с «Сочи» действует до лета 2023 года.

Федотов в прошлом сезоне привел к серебряным медалям . Нобоа был признан лучшим игроком чемпионата России по версии РФС.